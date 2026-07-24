Así serán las afecciones en el servicio de trenes de Gipuzkoa a partir del 25 de julio
Las obras que se están llevando a cabo en la red ferroviaria de Gipuzkoa obligarán a Renfe a modificar su servicio en Gipuzkoa entre el 25 de julio y el 18 de octubre. La implantación del tercer hilo que conectará la red ferroviaria convencional con la 'Y vasca' traerá consigo cortes, transbordos y cambios en la circulación, que afectarán a los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia.
Estas son las principales modificaciones:
Trenes de Cercanías:
- Los días 25 y 26 de julio, los trenes de Cercanías de San Sebastián circularán exclusivamente entre Hernani y Beasain en ambos sentidos. El resto del recorrido se realizará por carretera, con autobuses entre Irun y Hernani, así como entre Beasain y Brinkola.
- Entre el 25 de julio y el 18 de octubre, el servicio ferroviario permanecerá interrumpido entre Irun y Hernani. Durante este periodo, Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones, en los dos sentidos, con paradas en Hernani, San Sebastián, Gros, Ategorrieta, Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Lezo-Errenteria, Ventas de Irun e Irun.
- Entre el 7 de septiembre y el 16 de octubre se permitirá la circulación ferroviaria en toda la línea Irun-Brinkola de lunes a viernes, entre las 04:30 y las 17:30. Fuera de esa franja horaria, el servicio se prestará de forma combinada, con tren y autobús.
Trenes de Media Distancia:
- Los trenes de Media Distancia realizarán el trayecto por carretera entre Irun y Andoain en las siguientes fechas: del 27 de julio al 14 de agosto, del 20 al 28 de agosto y del 3 de septiembre al 18 de octubre.
- Del 25 al 26 de julio, del 15 al 19 de agosto y del 29 de agosto al 2 de septiembre, los transbordos por carretera se realizarán entre Araia e Irun. Los autobuses programados por Renfe prestarán servicio a las estaciones intermedias.
Trenes de Larga Distancia:
- Entre el 25 de julio y el 19 de octubre, los trenes que conectan Gipuzkoa con Madrid realizarán por carretera el tramo entre Irun y Tolosa o entre Irun y Vitoria-Gasteiz, en ambos sentidos y según las limitaciones de la infraestructura en cada fase. Los autobuses efectuarán parada en las estaciones intermedias correspondientes, como San Sebastián, Tolosa o Zumarraga, en función de la afectación.
- Por su parte los servicios entre Donostia/San Sebastián y Barcelona transbordarán entre San Sebastián y Tolosa o Pamplona dependiendo de la fase de las limitaciones en la infraestructura.
- Algunos trenes podrán realizar ligeros ajustes en sus horarios para adaptarse a los transbordos por carretera.
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