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Hauek dira Renferen Gipuzkoako tren-zerbitzuan izango diren aldaketak uztailaren 25etik aurrera

Irun eta Hernani arteko tren-zerbitzua eten egingo da asteburu honetatik aurrera AHTaren lanak direla eta. Renfek autobus zerbitzua eskainiko die bidaiariei.

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Aldirietako trena. Argazkia: EITB

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EITB

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Renferen Gipuzkoako trenbide sarean egiten ari diren lanek tren-zerbitzuan aldaketak eragingo dituzte uztailaren 25etik urriaren 18ra. Ohiko trenbide sarea 'Euskal Y' -arekin lotzeko lanek Aldirietako, Distantzia Ertaineko eta Distantzia Luzeko joan-etorrietan egingo dute.

Hauek dira iragarritako aldaketak:

Aldiriko trenak:

  • Uztailaren 25ean eta 26an, Donostiako aldiriko trenak Hernani eta Beasain artean bakarrik ibiliko dira, bi noranzkoetan. Gainerako ibilbidea errepidez egingo da: autobus-zerbitzua egongo da Irun eta Hernani artean eta Beasain eta Brinkola artean. 
  • Uztailaren 25etik urriaren 18ra bitartean, tren-zerbitzua etenda egongo da Irun eta Hernani artean. Epe horretan, autobus-zerbitzua jarriko du Renfek bi herriotako tren geltokien artean: Hernanin, Donostian, Grosen, Ategorrietan, Intxaurrondon, Herreran, Pasaian, Lezo-Errenterian, Irungo Bentak parean eta Irunen egingo ditu geldialdiak. 
  • Irailaren 7tik urriaren 16ra bitartean, Irun-Brinkola arteko tren zerbitzua 04:30etik 17:30era bitartean egongo da. Ordutegi horretatik kanpo, autobus-zerbitzua eta tren-zerbitzua bateraturako dira.

Distantzia ertaineko trenak:

  • Irun eta Andoain arteko zerbitzua autobusez egingo da data hauetan: uztailaren 27tik abuztuaren 14ra, abuztuaren 20tik 28ra eta irailaren 3tik urriaren 18ra.
  • Araia eta Irun artean zerbitzua autobusez eskainiko da data hauetan: uztailaren 25etik 26ra, abuztuaren 15etik 19ra eta abuztuaren 29tik irailaren 2ra bitartean.

Distantzia luzeko trenak:

  • Gipuzkoa eta Madril lotzen dituzten trenek errepidez egingo dute Irun eta Tolosa arteko zatia edo Irun eta Gasteiz artekoa, bi noranzkoetan, uztailaren 25etik urriaren 19ra.  Donostian, Tolosan edo Zumarragan egingo dituzte geldialdiak autobusek, betiere, lanen arabera. 
  • Donostia eta Bartzelona lortzen dituzte trenek errepidez egingo dute Donostia eta Tolosa arteko bidea, betiere, lanen arabera. 
  • Jarriko dituzte autobus-zerbitzuek eragina izan dezakete trenen ordutegietan. 
Renfe Gipuzkoa Abidadura Handiko Trena Gizartea

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