Ibilgailu askoren arteko istripuak bost kilometroko auto ilarak eragin ditu Ap-8an, Zumaia parean
Goizean goiz hainbat ibilgailuren artean izandako istripu batek bost kilometroko auto ilarak eragin ditu AP-8an, Zumaia parean. Ezbeharra autobidearen 44. kilometroan gertatu da, Bilboko noranzkoan.
Istripuaren ondorioz, errei bat itxita dago Bilborako noranzkoan, eta horrek auto ilara handiak eragin ditu.
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