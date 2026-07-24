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Ibilgailu askoren arteko istripuak bost kilometroko auto ilarak eragin ditu Ap-8an, Zumaia parean

Ezbeharra Ap-8ko 44. kilometroan gertatu da, eta errei bat itxi behar izan dute Bilborako noranzkoan.
Decenas de vehículos durante la operación salida del verano, en la A-2, a 3 de julio de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes 3 de julio, a partir de las 15 horas, el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, con una previsión de 980.000 desplazamientos por las carreteras que atraviesan la Comunidad de Madrid hasta la medianoche del domingo. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 03/7/2026
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EITB

Azken eguneratzea

Goizean goiz hainbat ibilgailuren artean izandako istripu batek bost kilometroko auto ilarak eragin ditu AP-8an, Zumaia parean. Ezbeharra autobidearen 44. kilometroan gertatu da, Bilboko noranzkoan.

Istripuaren ondorioz, errei bat itxita dago Bilborako noranzkoan, eta horrek auto ilara handiak eragin ditu.

Trafikoa Gipuzkoa Gizartea

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