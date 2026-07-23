Gasteizko Udalak indarkeria matxista prebenitzeko kanpaina indartu du jaietarako
Eraso matxisten aurkako informazioa eta arreta emateko puntu morea Farola handiaren aurrean jarriko da uztailaren 24an eta 25ean, eta Andre Maria Zuriaren jaietan, Foruen plazan.
Gasteizko Udalak indarkeria matxista prebenitzeko "Libre izan nonahi" kanpaina prestatu du Santiago eguneko ospakizunei (uztailak 24-25) eta abuztuaren 4tik 9ra egingo diren Andre Maria Zuriaren jaiei begira, Ana Lopez de Uralde Gasteizko Berdintasun zinegotziak azaldu duenez.
Eraso matxisten aurkako informazioa eta arreta emateko puntu morea Farola handiaren aurrean egongo da uztailaren 24an eta 25ean, 20:00etatik 02:00etara.
Andre Maria Zuriaren jaietan (abuztuaren 4tik 9ra), berriz, puntu morea Foru plazaren mendebaldeko izkinan jarriko da.
Abuztuaren 4an 17:00etatik 02:00etara egongo da abian, eta abuztuaren 3an, 5ean, 6an, 7an, 8an eta 9an, berriz, 18:00etatik 02:00etara.
Konplize ez izateko, erasorik ikusiz gero biktima babesteko eta erasotzaileari aurre egiteko eskatu du Berdintasun zinegotziak.
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