TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kamioi-matxura batek auto-ilara luzeak eragin ditu AP-8an, Mendaron

Auto-ilarak lau kilometrokoak izatera iritsi dira, goizeko lehen orduan gertatutako matxuraren ondorioz errei bat itxi behar izan baitute. 10:30ak pasata, kamioia errepidetik kendu eta zirkulazioa bere onera itzuli da.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Zisterna-kamioi batek matxura mekanikoa izan du ostegun honetan AP-8 autobideko 62. kilometroan, Mendaron, eta auto-ilarak sortu dira Bilborako noranzkoan. 

Gertakaria goizeko lehen orduan jazo da, eta larrialdi-zerbitzuek eta Ertzaintzak erreietako bat itxi behar izan dute. Auto-ilarak lau kilometrotakoak izatera iritsi dira.

10:30ak pasatxoan, kamioia errepidetik kendu eta gero, zirkulazioa bere onera itzuli da.

A8 Autobidea Bilbo Trafikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X