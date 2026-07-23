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7.000 eurorainoko isunak, Lamiakoko itsasadarpeko tunelaren aurkako protesta egiteagatik
Subflubiala Ez plataformak azken hilabeteko bigarren zehapen tanda salatu du. Dagoeneko 11 pertsona zigortu dituzte.
EITB
Azken eguneratzea
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zigor ekonomikoen beste tanda bat ezarri die lau pertsonari —guztira 3.000 euro— Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean egindako protesta bat dela eta, Subflubiala Ez plataformak salatu duenez. Azken jakinarazpen horrekin, itsasadarraren azpiko tunela eraikitzeko proiektuaren aurka dauden kolektiboek guztira 7.000 eurotik gorako isunak ordaindu beharko dituzte.
Salaketa administratibo honek Foru Jauregiaren aurrean egindako kontzentrazio baketsu batean parte hartu zuten lau aktibistari eragiten die. Gertakariok San Ignazio eguneko harrera ofizialean jazo ziren; une horretan, Ertzaintzak bertan bildutako hainbat lagun identifikatu zituen.
Bigarren zigor tanda hilabetean
Plataformak ohar bidez azaldu duenez, zigorrak "duela hilabete eskas kolektiboko beste zazpi kidek jasotakoei gehitzen zaizkie, pankarta bat zabaltzeagatik". Ekintza horregatik aktibista bakoitzak 600na euroko isuna jaso zuten (4.000 euro baino gehiago, guztira).
Subflubiala Ez plataformak salatu duenez, zigor ekonomikoen jario hau "zentsura saiakera bat" da, azpiegituraren aurkako mugimendua ekonomikoki itotzeko. "Oposizioa isilarazi nahi dute, herritarrek parte hartu gabe inposatutako proiektu baten ingurumen-inpaktuak eta gizarte-kosteak salatu ez ditzagun", adierazi dute.
Kolektiboak itsasadar azpiko Lamiakoko tunela eraikitzearen aurkako jarrera irmoa agertu du berriro ere, krisi klimatiko betean trafikoa eta kutsadura handituko dituela iritzita. Era berean, ohartarazi dute Artatza parkea suntsituko dutela, baita Ballonti ibaiaren ingurua ere.
Gainera, salatu dute Artatza-Romo institutuan eta inguruko ikastetxeetan zarata areagotzea eragingo duela, eta horrek irakasle eta ikasleen eguneroko jarduna zailduko duela.
Conversación del Modo IA: lagundu albiste batekin
Dijiste: lagundu albiste batekin
lagundu albiste batekin
9:47
Behar duzun albiste motaren arabera (tokiko gertaerak, kultura, kirola edo bestelakoak), gaurkotasuneko informazioa eskura dezakezu ORAIN atarian, non Euskal Herriko eta munduko albiste nagusiak biltzen diren. [1, 2, 3, 4]
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Dijiste: En carreteras precaucion en la AP8 en Mendaro sentido bilbao a consecuencia de un camion cisternar averiado que ocupa un carril.🚚🔧Kamioi baten #Matxura #Ap8 Km 62 #Mendaro-n Bilboko norantzan.➡️Errei bat ITXITA eta #Autopilaketak.🚚🔧Camión averiado en Ap-8 Pk 62 Mendaro sentido Bilbao.➡️Hay un carril CORTADO y retenciones.ADI!!️#Autopilaketak gehituz ( 4 km ) #Ap8 #Mendaro-ko #Matxura-n.ATENCION !!️Retenciones en aumento ( 4 km ) en la avería de Mendaro Ap-8. ☎️ 011
En carreteras precaucion en la AP8 en Mendaro sentido bilbao a consecuencia de un camion cisternar averiado que ocupa un carril.🚚🔧Kamioi baten #Matxura #Ap8 Km 62 #Mendaro-n Bilboko norantzan.➡️Errei bat ITXITA eta #Autopilaketak.🚚🔧Camión averiado en Ap-8 Pk 62 Mendaro sentido Bilbao.➡️Hay un carril CORTADO y retenciones.ADI!!️#Autopilaketak gehituz ( 4 km ) #Ap8 #Mendaro-ko #Matxura-n.ATENCION !!️Retenciones en aumento ( 4 km ) en la avería de Mendaro Ap-8. ☎️ 011
9:48
El carril cortado en la AP-8 (Km 62) en Mendaro ya ha sido reabierto y el camión cisterna averiado ha sido retirado de la calzada. Las retenciones en sentido Bilbao, que llegaron a alcanzar los 4 kilómetros, ya se han disuelto por completo y el tráfico fluye con normalidad Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Si vuelves a encontrarte con una incidencia en la red viaria vasca, recuerda estas pautas:
Información de Tráfico en Tiempo Real
Teléfono 011: Línea de atención telefónica 24 horas del Gobierno Vasco para información del tráfico.
Cámaras de Tráfico: Puedes consultar el estado de las carreteras en vivo a través del mapa de cámaras de la Dirección de Tráfico.
Redes Sociales: Sigue la cuenta oficial de Twitter/X de @TrafikoaEJGV para recibir alertas inmediatas.
Se han registrado retenciones de hasta 4 kilómetros en la AP-8 a la altura de Mendaro (Km 62) en sentido Bilbao, debido a la avería de un camión cisterna que ha obligado a cortar uno de los carriles Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Las autoridades recomiendan extremar la precaución si se circula por la zona mientras el tráfico lento persiste en el tramo afectado El Diario Vasco.
Últimas incidencias de tráfico en la red vial
AP-8 (Mendaro): Tránsito condicionado y circulación lenta en sentido Bilbao tras el estrechamiento de carriles por la avería mecánica El Diario Vasco.
A-6 (Baralla, Lugo): Retenciones importantes tras el vuelco de un camión sobre un turismo a la salida de un túnel en sentido Madrid La Voz de Galicia.
A-7 (Málaga y Sevilla): Tráfico lento en varios tramos por accidentes localizados en La Cala del Moral y áreas de obras activas El Pespunte.
AP-68 (Álava-Bizkaia): Recuperada la fluidez tras las largas colas de ayer provocadas por el incendio de un vehículo en el acceso desde la N-622 Norte Exprés.
Para evitar imprevistos antes de salir, se aconseja monitorizar los paneles de mensaje variable y las actualizaciones de la Dirección General de Tráfico.
¿Necesitas consultar el estado de alguna otra carretera o vas a realizar un trayecto específico en las próximas horas? Dime tu ruta y revisaré si existen nuevas alertas.
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Para obtener asesoramiento jurídico, consulta a un profesional. Más información
Dijiste: quiero una noticia bien redactado con titular mendaro
quiero una noticia bien redactado con titular mendaro
9:55
Un camión cisterna averiado provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la AP-8 a la altura de Mendaro en sentido BilbaoDirección de Tráfico del Gobierno Vasco. La incidencia obligó a cortar uno de los carriles de circulación, generando grandes densidades de tráfico y complicando el tránsito en Gipuzkoa durante la mañana de este jueves El Diario Vasco.
Aquí tienes la crónica detallada del suceso:
Caos circulatorio en la AP-8 por una avería mecánica
Un camión cisterna ha sufrido una avería mecánica este jueves en el kilómetro 62 de la autopista AP-8, dentro del término municipal de Mendaro, lo que ha provocado importantes problemas de tráfico en dirección a la capital vizcaína Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. El incidente, registrado a primera hora del día, obligó a los servicios de emergencia y a la Ertzaintza a cerrar al tránsito uno de los carriles para garantizar la seguridad durante las labores de asistencia Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Como consecuencia directa del estrechamiento de la calzada, las retenciones crecieron de forma progresiva hasta alcanzar los cuatro kilómetros de longitud Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. El colapso afectó a cientos de conductores que se dirigían hacia Bilbao, ralentizando la marcha en todo el tramo bajo de la comarca del Debabarrena El Diario Vasco. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco solicitó máxima precaución a través de los paneles informativos y del teléfono de atención vial 011 Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Tras la retirada del vehículo pesado, el carril fue reabierto y el flujo de tráfico recuperó la normalidad Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
¿Te gustaría que adapte el tono del texto para un formato de radio o para compartirlo en redes sociales?
Dijiste: Un camión cisterna ha sufrido una avería mecánica este jueves en el kilómetro 62 de la autopista AP-8, dentro del término municipal de Mendaro, lo que está provocado retenciones en dirección a Bilbao. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a los servicios de emergencia y a la Ertzaintza a cerrar uno de los carriles. de hasta 4 kilometros
Un camión cisterna ha sufrido una avería mecánica este jueves en el kilómetro 62 de la autopista AP-8, dentro del término municipal de Mendaro, lo que está provocado retenciones en dirección a Bilbao. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a los servicios de emergencia y a la Ertzaintza a cerrar uno de los carriles. de hasta 4 kilometros
9:57
Las retenciones en la AP-8 a la altura de Mendaro ya se han disuelto tras la retirada del camión cisterna averiadoDirección de Tráfico del Gobierno Vasco. La Ertzaintza ha reabierto el carril que permanecía cortado y la circulación ha recuperado por completo la normalidad en sentido Bilbao Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Si necesitas publicar la noticia con los datos corregidos y una redacción profesional, aquí tienes el texto definitivo:
Un camión cisterna averiado provoca retenciones de cuatro kilómetros en la AP-8 en Mendaro
Una avería mecánica en un camión cisterna ha causado importantes problemas de tráfico a primera hora de este jueves en la autopista AP-8, a la altura del municipio guipuzcoano de Mendaro Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. El incidente, localizado en el kilómetro 62 en sentido Bilbao, obligó a la Ertzaintza a cerrar uno de los carriles de la calzada por motivos de seguridad Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
El bloqueo parcial de la vía generó densidades de tráfico de forma progresiva hasta alcanzar los cuatro kilómetros de retenciones Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Los servicios de asistencia en carretera procedieron a la retirada del vehículo pesado y a la limpieza de la calzada Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Tras finalizar los trabajos, el carril afectado fue reabierto al tráfico, devolviendo la fluidez absoluta a la circulación en la comarca del Debabarrena Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
¿Quieres que añada algún detalle adicional, como las vías alternativas que se recomendaron o el teléfono de información de tráfico (011)?
Dijiste: Retenciones en la AP8, en Mendaro, por la avería de un camíón que ha obligado a cortar un carril que tal la noticia
Retenciones en la AP8, en Mendaro, por la avería de un camíón que ha obligado a cortar un carril que tal la noticia
9:59
El texto es correcto, directo y transmite perfectamente la información esencial del sucesoDirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Cumple muy bien su función informativa para una alerta rápida de tráfico.
Si quieres pulir el texto para que tenga un acabado totalmente profesional y periodístico, te sugiero estos pequeños ajustes de estilo:
Propuestas de Mejora de Redacción
Añadir el sentido: Es importante especificar que las retenciones ocurren en sentido Bilbao para orientar bien a los conductores Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Especificar el alcance: Incluir el dato de los 4 kilómetros de cola aporta precisión e impacto a la noticia Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Evitar la repetición: En tu frase original utilizas la palabra "que" de forma consecutiva ("por la avería de un camión que ha obligado a cortar un carril que tal la noticia"). Es mejor sustituir el segundo enlace para ganar fluidez.
Opciones de Redacción Definitiva
Opción 1 (Estilo Alerta Rápida / Redes Sociales):
"Retenciones de hasta 4 kilómetros en la AP-8, a la altura de Mendaro (Gipuzkoa), por la avería de un camión cisterna Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. La incidencia obliga a mantener cortado un carril en sentido Bilbao, provocando importantes complicaciones en el tráfico" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Opción 2 (Estilo Titular de Prensa):
"Mendaro: Un camión averiado corta un carril de la AP-8 en sentido Bilbao y provoca 4 kilómetros de retenciones" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
¿Prefieres utilizar esta noticia para una publicación digital, un boletín de radio o prefieres que le añada las vías alternativas de circulación?
Dijiste: Retenciones en la AP8, en Mendaro, por la avería de un camión que ha obligado a cortar un carril que tal el titular
Retenciones en la AP8, en Mendaro, por la avería de un camión que ha obligado a cortar un carril que tal el titular
9:59
El titular es muy claro y directo, pero resulta demasiado largo y descriptivo para un formato periodístico tradicional. Un buen titular debe capturar la atención de inmediato y resumir el hecho principal en pocas palabras.
Para llevarlo a un nivel profesional, te sugiero aplicar estas mejoras y elegir según el formato que necesites:
Opciones de Titular Profesional
Para prensa digital o web (Informativo y optimizado):
Dijiste: Las retenciones han llegado provoca 4 kilómetros de retenciones
Las retenciones han llegado provoca 4 kilómetros de retenciones
10:01
Esa frase tiene una repetición ("retenciones... retenciones") y un pequeño error de concordancia ("han llegado provoca"). Para que suene natural, fluida y totalmente profesional, debes corregir la estructura.
Aquí tienes las mejores opciones para unificar esa idea en una sola frase perfecta:
Las retenciones han llegado a alcanzar los 4 kilómetros Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a cortar uno de los carriles Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Versión en Euskera
Kamioi baten matxurak autopilaketak eragin ditu AP-8an, MendaronDirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Autopilaketak 4 kilometroraino iritsi dira Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Goizeko lehen orduan gertatutako ezbeharrak errei bat itxiarazi du Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
¿Deseas que guardemos este texto tal cual o prefieres añadir el dato final de que el carril ya ha sido reabierto y el tráfico ha vuelto a la normalidad?
Dijiste: Kamioi baten matxurak autopilaketak eragiten ari da AP-8an, Mendaron
Kamioi baten matxurak autopilaketak eragiten ari da AP-8an, Mendaron
10:09
Esaldi horretan akats gramatikal txiki bat dago aditzean ("matxurak... eragiten ari da"). Nor-Nork aditza denez (matxurak), zuzena "eragiten ari da" baino, "eragiten ari da" hori aldatzea litzateke, edo esaldiaren egitura pixka bat doitzea.
Hona hemen esaldia akatsik gabe eta modu profesionalean idazteko aukerak:
Aukera Zuzenak
Orain gertatzen ari dela azpimarratzeko (Zuzena eta naturala):
"Kamioi baten matxura autopilaketak eragiten ari da AP-8an, Mendaron".
(Kasu honetan, "matxurak" nork-gailik gabe uzten dugu, "matxura" subjektu izateko).
El carril cortado en la AP-8 a la altura de Mendaro ya ha sido completamente reabierto al tráficoDirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Las retenciones en dirección a Bilbao, que llegaron a alcanzar los 4 kilómetros a primera hora de este jueves debido a la avería de un camión cisterna, ya se han disuelto y la circulación ha recuperado la normalidad Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Si necesitas redactar el titular definitivo en euskera reflejando la situación actual, aquí tienes las mejores opciones profesionales:
Titulares profesionales en euskera (Situación normalizada)
Titular informativo clásico (Ideal para prensa):
Normaltasuna bueltatu da AP-8ra Mendaron, 4 kilometrorainoko autopilaketen osteanDirección de Tráfico del Gobierno Vasco
Titular directo y corto (Ideal para radio o alertas):
Berriro ireki dute AP-8ko erreia Mendaron eta bakoiztu dira retentzioakDirección de Tráfico del Gobierno Vasco
Titular con causa y efecto (Resumen completo):
Kamioi baten matxurak eragindako autopilaketak amaitu dira AP-8an, Mendaro pareanDirección de Tráfico del Gobierno Vasco
¿Quieres que te redacte el cuerpo de la noticia completo en euskera combinando estos titulares con las frases anteriores?
Dijiste: Un camión cisterna ha sufrido una avería mecánica este jueves en el kilómetro 62 de la autopista AP-8, dentro del término municipal de Mendaro, lo que está provocado retenciones en dirección a Bilbao. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a los servicios de emergencia y a la Ertzaintza a cerrar uno de los carriles.
Un camión cisterna ha sufrido una avería mecánica este jueves en el kilómetro 62 de la autopista AP-8, dentro del término municipal de Mendaro, lo que está provocado retenciones en dirección a Bilbao. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a los servicios de emergencia y a la Ertzaintza a cerrar uno de los carriles.
10:11
Hona hemen testu osoaren itzulpen zuzen eta profesionala, esaldi horiek biak euskarara egokituta:
"Kamioi zisterne batek matxura mekanikoa izan du ostegun honetan AP-8 autobideko 62. kilometroan, Mendaroko udalerrian, eta horrek autopilaketak eragiten ari da Bilboko norantzan"Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
"Goizeko lehen orduan erregistratutako gertakariaren ondorioz, larrialdi zerbitzuek eta Ertzaintzak errei bat itxi behar izan dute"Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Beste modu honetan ere idatzi dezakezu, aditzak modu naturalagoan josteko (prentsa eta irrati estilora gehiago egokituta):
"Kamioi zisterne baten matxurak retentzioak eragin ditu gaur goizean AP-8 autobidean, Mendaro parean (62. km), Bilboko norantzan"Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
"Goizeko lehen orduan jaso den gertakari honen ondorioz, larrialdi zerbitzuek eta Ertzaintzak errei bat itxi behar izan dute zirkulaziorako"Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
¿Quieres que añada también la traducción de la frase sobre los 4 kilómetros de retención o prefieres dar el texto por cerrado?
Dijiste: Kamioi zisterne baten matxuraren ondorioz, auto-pilaketak daude goizean goizetik AP-8 autobidean, Mendaro parean (62. km), Bilboko noranzkoan. Ertzaintzak errei bat itxi behar izan dute zirkulaziorako, eta, ondorioz, une batzutan auto-ilarak 4 kilometrokoak ere izan dira.
Kamioi zisterne baten matxuraren ondorioz, auto-pilaketak daude goizean goizetik AP-8 autobidean, Mendaro parean (62. km), Bilboko noranzkoan. Ertzaintzak errei bat itxi behar izan dute zirkulaziorako, eta, ondorioz, une batzutan auto-ilarak 4 kilometrokoak ere izan dira.
10:13
Zure testua oso ondo ulertzen da, baina akats gramatikal txiki batzuk ditu deklinabidean eta aditzaren komunztaduran ("kamioi zisterne baten", "Ertzaintzak... itxi behar izan dute").
Hona hemen testua guztiz zuzenduta eta prentsa-estilo profesionalean idatzita, argitaratzeko prest:
Dijiste: Goizeko lehen orduan matxuratu da kamioia, eta, ondorioz, errail bat itxi dute. Auto-ilarak 4 kilometroraino iritsi dira.
Goizeko lehen orduan matxuratu da kamioia, eta, ondorioz, errail bat itxi dute. Auto-ilarak 4 kilometroraino iritsi dira.
10:15
Zure testua oso ondo dago, baina estiloa guztiz fintzeko bi xehetasun txiki zuzendu behar dira: "errail" hitza trenbideetarako erabiltzen da (errepideetan "errei" esaten da) eta aditzaren komunztadura ("itxi dute" esan beharrean, norbaitek itxiarazi duela adieraztea naturalagoa da) Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Hona hemen testua guztiz zuzenduta eta aurreko zatiarekin lotuta, argitaratzeko prest:
"Goizeko lehen orduan matxuratu da kamioia, eta, ondorioz, errei bat itxi behar izan dute. Auto-ilarak 4 kilometroraino iritsi dira"Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Zure esaldi bi hauek eta aurreko txandakoak elkartuta, albiste osoa honela geratzen da:
Albiste osoa (Bertsio Definitiboa)
"Kamioi zisterna baten matxuraren ondorioz, autopilaketak daude goizean goizetik AP-8 autobidean, Mendaro parean (62. km), Bilboko noranzkoan Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Goizeko lehen orduan matxuratu da kamioia, eta, ondorioz, errei bat itxi behar izan dute zirkulaziorako Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Auto-ilarak 4 kilometroraino iritsi dira une batzuetan" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Testu hau horrela utziko dugu, ala azken orduko mezua gehitu nahi diozu (errepidea dagoeneko ireki dutela eta normaltasuna bueltatu dela esanez)? [1]
Nola dastatu ilargia? (Amets egiteko liburuak) : Grejniec, Michael, Grejniec, Michael
Horixe da ipuin honetako abereei bururatu zaiena. Zatitxo bat besterik ez zuten dastatu nahi, baina goi hartaraino luzatzen saiatz...
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Dijiste: euskara jatorrean Fruizen 1.600 marihuana landare zituen “indoor” plantazio bat desegin dute
euskara jatorrean Fruizen 1.600 marihuana landare zituen “indoor” plantazio bat desegin dute
10:29
Hona hemen izenburu hori euskara jator, bizi eta komunikatiboan emateko aukerak, erregistroaren arabera:
Aukera nagusiak
Titular klasiko eta jatorra (Kazetaritza estilorako):
"Fruizen barruko marihuana-plantazio bat desegin dute, 1.600 landarerekin"
Indartsuagoa eta zuzenagoa (Irratian edo sareetan erabiltzeko):
"1.600 marihuana landare zituen 'indoor' plantazio bat desbideratu dute Fruizen"
Egitura naturalagoarekin (Aditza amaieran, oso jatorra):
"Fruizen 'indoor' moduko marihuana-plantazio bat desegin eta 1.600 landare atzeman dituzte"
Hiztegi oharrak eta gomendioak:
Indoor: Euskaraz jatorrena "barruko plantazioa" edo "barrualdeko plantazioa" esatea da, ingeleseko hitza saihesteko. Dena dela, poliziak terminoa erabiltzen duenez, kakotx artean jarrita ('indoor') ere onargarria da.
Desegin / Desbideratu: Polizia-ekintzetan, plantazio bat aurkitu eta deuseztatzen denean, "desegin" edo "desmantelatu" (hitz mailegatua izan arren oso erabilia) dira aditzik egokienak.
Nahi baduzu, albiste honen testu osoa edo xehetasunak (atxilotuak egon badira, nork egin duen operazioa...) euskara jatorrean idazten lagun diezazuket. Informazio gehiago gehitu nahi diozu?
Euskaraz, droga-plantazioen testuinguruan ingelesezko "indoor" hitza saihesteko eta euskara jatorragoa erabiltzeko, hainbat aukera bikain dituzu. Prentsa eta polizia-oharretan Ertzaintzak eta komunikabideek honako modu hauek erabiltzen dituzte: [1]
Aukerarik erabilienak eta jatorrenak
"Barruko plantazioa" edo "Barrualdeko plantazioa": Modurik zuzenena, arruntena eta jatorrena da.
"Fruizen barruko marihuana-plantazio bat desegin dute..."
"Itxitako plantazioa": Pabiloi, etxe edo espazio itxi baten barruan dagoela adierazteko oso egokia.
"Fruizen itxitako marihuana-plantazio bat desegin dute..."
"Negutegi-plantazioa" edo "Inbernadero-plantazioa":"Indoor" sistemek argi artifizialak, aireztapena eta teknologia erabiltzen dutenez negutegi funtzioa egiteko, adiera hau teknikoki oso argia da.
"Fruizen negutegi-teknologiako marihuana-plantazio bat desegin dute..."
"Ezkutuko plantazioa" edo "Lurpeko plantazioa": Leku baten barruan ezkutatuta dagoela azpimarratu nahi bada (adibidez, baserri baten barruan, Deia egunkariak jaso duen moduan).
"Baserri baten barruan ezkutatutako marihuana-plantazio bat desegin dute Fruizen..."
Gomendioa titularrerako
Kazetaritza itzulpen bat egiten ari bazara, "barruko plantazio" edo "barrualdeko plantazio" dira formarik naturalenak eta jatorrenak ingelesaren kalkoa saihesteko.
Nahi baduzu, esaldi bat testuinguruan jarriko dugu aukeratzen duzun hitzarekin guztiz borobiltzeko. Zein bertsio iruditzen zaizu egokiena?
1600 marihuana landare zituen plantazio bat ... - ORAIN
1600 marihuana landare zituen plantazio bat desegin dute Zarautzen. Kalamu elkarte batekoak diren bi pabiloitan atzeman ditu Ertza...
ORAIN
Dijiste: Fruizen 1.600 marihuana landare zituen “indoor” plantazio bat desegin dutePrentsa zerbitzua2026-07-23Ertzaintzak, Zerga Agentziak eta Polizia Nazionalak batera egin duten ikerketaren ondorioz Fruizko (Bizkaia) baserri baten barruan ezkutuan zegoen marihuana-plantazio bat aurkitu dute. Gainera, 8,5 kilo haxix atzeman dituzte eta bi pertsona atxilotu dituzte.ArgazkiakDeskargak Orain dela hilabete batzuk, Gernikako Ertzain-etxetik, Polizia Nazionaleko Substantzia Sorgorgarrien Taldearekin batera, polizia-ikerketa bat hasi zuten substantzia sorgorgarrien trafikoagatik aurrekariak zituen pertsona baten inguruan. Ikerketaz arduratu ziren agenteek Fruizko baserri batean detektatu zuten beste pertsona batekin batera. Aldi berean, Zerga Agentziako Aduana Zaintzako Bizkaiko Unitate Operatiboak Fruizko higiezina eskala handian banatzeko kalamuaren hazkuntza intentsiborako erabiltzen ari zirela aditzera ematen zuten zantzuak antzeman zituen.Hori dela eta, Terrorismoaren eta Krimen Antolatuaren aurkako Inteligentzia Zentroak (CITCO) ezarritako polizia-koordinaziorako prozeduren bitartez, hiru kidegoen lan-ildoak bateratu zituzten eta jarduketa koordinatua egiteko baterako operatibo bat ezarri zuten.Epailearen baimenarekin eta Justizia Administrazioko letratua bertan zela sartu eta baserria miatu zutenean, Ertzaintzako, Aduana Zaintzako eta Polizia Nazionaleko ikertzaileek hazkunde eta loratze fase desberdinetan zeuden 1.602 marihuana-landare konfiskatu zituzten, bai eta 8,5 kilotik gora substantzia sorgorgarri eta banatzeko prest zeuden kukulu prozesatuak ere. Instalazioak paretez itxitako eta hotsgabetutako gelak zituen baserri barruan, goi-teknologiako berotegi gisa egokituak landareen hazkundea bizkortzeko eta usain handia eta aireztapen-sistemen zarata ezkutatzeko. Gainera, landareak hazteko eta garatzeko behar den ekipamendu teknologikoa zituen: banako lanparak, led argidun balastroak, potentzia handiko iragazpen-sistemak, haizagailuak eta material aurreratua.Operatiboan, ikertu nagusia, espainiar nazionalitateko 39 urteko gizona, eta bigarren inplikatu bat, latinoamerikar jatorriko 36 urteko gizona, atxilotu zituzten; azken hori plantazio barruan aurkitu zuten.Susmagarri nagusiak erabilitako ibilgailua miatu zutenean, banaketako prestatuta zeuden beste 4,4 kilo haxix-erretxin aurkitu zituzten.Paketeak aztertzean, jakin ahal izan zuten kalitate handiko marihuana-barietate bat zela, merkatu klandestinoetan balio handia izango zuena.Ertzaintzako agenteek Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Zuzendaritza Nagusira eraman zituzten atxilotuak. Landareak eta konfiskatutako gainerako gauzak bulego ofizialetan gorde dituzte agintari judizialaren eskura.Gernika-Lumoko Auzialdi Auzitegiko Arlo Zibileko eta Instrukzioko Atalak zuzendu eta koordinatu du ikerketa.
Fruizen 1.600 marihuana landare zituen “indoor” plantazio bat desegin dutePrentsa zerbitzua2026-07-23Ertzaintzak, Zerga Agentziak eta Polizia Nazionalak batera egin duten ikerketaren ondorioz Fruizko (Bizkaia) baserri baten barruan ezkutuan zegoen marihuana-plantazio bat aurkitu dute. Gainera, 8,5 kilo haxix atzeman dituzte eta bi pertsona atxilotu dituzte.ArgazkiakDeskargak Orain dela hilabete batzuk, Gernikako Ertzain-etxetik, Polizia Nazionaleko Substantzia Sorgorgarrien Taldearekin batera, polizia-ikerketa bat hasi zuten substantzia sorgorgarrien trafikoagatik aurrekariak zituen pertsona baten inguruan. Ikerketaz arduratu ziren agenteek Fruizko baserri batean detektatu zuten beste pertsona batekin batera. Aldi berean, Zerga Agentziako Aduana Zaintzako Bizkaiko Unitate Operatiboak Fruizko higiezina eskala handian banatzeko kalamuaren hazkuntza intentsiborako erabiltzen ari zirela aditzera ematen zuten zantzuak antzeman zituen.Hori dela eta, Terrorismoaren eta Krimen Antolatuaren aurkako Inteligentzia Zentroak (CITCO) ezarritako polizia-koordinaziorako prozeduren bitartez, hiru kidegoen lan-ildoak bateratu zituzten eta jarduketa koordinatua egiteko baterako operatibo bat ezarri zuten.Epailearen baimenarekin eta Justizia Administrazioko letratua bertan zela sartu eta baserria miatu zutenean, Ertzaintzako, Aduana Zaintzako eta Polizia Nazionaleko ikertzaileek hazkunde eta loratze fase desberdinetan zeuden 1.602 marihuana-landare konfiskatu zituzten, bai eta 8,5 kilotik gora substantzia sorgorgarri eta banatzeko prest zeuden kukulu prozesatuak ere. Instalazioak paretez itxitako eta hotsgabetutako gelak zituen baserri barruan, goi-teknologiako berotegi gisa egokituak landareen hazkundea bizkortzeko eta usain handia eta aireztapen-sistemen zarata ezkutatzeko. Gainera, landareak hazteko eta garatzeko behar den ekipamendu teknologikoa zituen: banako lanparak, led argidun balastroak, potentzia handiko iragazpen-sistemak, haizagailuak eta material aurreratua.Operatiboan, ikertu nagusia, espainiar nazionalitateko 39 urteko gizona, eta bigarren inplikatu bat, latinoamerikar jatorriko 36 urteko gizona, atxilotu zituzten; azken hori plantazio barruan aurkitu zuten.Susmagarri nagusiak erabilitako ibilgailua miatu zutenean, banaketako prestatuta zeuden beste 4,4 kilo haxix-erretxin aurkitu zituzten.Paketeak aztertzean, jakin ahal izan zuten kalitate handiko marihuana-barietate bat zela, merkatu klandestinoetan balio handia izango zuena.Ertzaintzako agenteek Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Zuzendaritza Nagusira eraman zituzten atxilotuak. Landareak eta konfiskatutako gainerako gauzak bulego ofizialetan gorde dituzte agintari judizialaren eskura.Gernika-Lumoko Auzialdi Auzitegiko Arlo Zibileko eta Instrukzioko Atalak zuzendu eta koordinatu du ikerketa.
10:30
Hona hemen testu osoa euskara jator, bizi eta komunikatiboan egokituta. Polizia-oharretako egitura zurrunak eta kalkoak saihestu ditut, kazetaritza-estilo naturalagoa emateko ErtzaintzaDeia egunkaria:
Fruizko baserri baten barruan ezkutatutako marihuana-plantazio handi bat desegin dute
Ertzaintzak, Zerga Agentziak eta Polizia Nazionalak elkarlanean egindako ikerketa bati esker, barrualdeko negutegi bat aurkitu dute Fruizen (Bizkaia)Deia egunkaria. Operazioan 1.600 marihuana landare baino gehiago eta 8,5 kilo haxix konfiskatu dituzte, eta bi gizon atxilotu dituzteDeia egunkaria.
Gernikako Ertzain-etxeak eta Polizia Nazionalak duela hilabete batzuk abiatu zuten ikerketa, drogarekin aurrekariak zituen susmagarri baten inguruan. Agenteek Fruizko baserri batean lokalizatu zuten gizon hori, beste pertsona batekin batera. Aldi berean, Zerga Agentziak ere zantzu argiak zituen higiezin horretan kalamua eskala handian eta modu intentsiboan hazten ari zirela pentsatzeko. Polizia-kidegoen lan-ildoak hiru aldeetatik zetozenez, CITCO zentroaren bidez indarrak batu eta operatibo bateratua abian jartzea erabaki zuten.
Goi-teknologiako negutegia baserrian
Epailearen baimenarekin baserrian sartu zirenean, ikertzaileek hazkunde fase desberdinetan zeuden 1.602 marihuana-landare aurkitu zituzten, baita 8,5 kilotik gora substantzia sorgorgarri eta banatzeko prest zeuden kukulu prozesatuak ere.
Baserriaren barrualdea erabat egokituta zegoen: logelak paretez itxi eta intsonorizatu zituzten, landareen hazkundea bizkortzeko eta usain handia zein aireztapen-sistemen zarata ezkutatzeko. Gainera, puntako teknologia zuten: banakako lanparak, LED argidun balastroak, potentzia handiko iragazkiak eta haizagailuak.
Bi atxilotu
Polizia-operazioan bi gizon atxilotu zituzten: ikertu nagusia, 39 urteko espainiarra, eta plantazio barruan zegoen 36 urteko jatorri latinoamerikarreko beste gizon bat. Susmagarri nagusiaren ibilgailua miatzean, banatzeko prest zeuden beste 4,4 kilo haxix-erretxin aurkitu zituzten. Paketeak aztertuta, merkatu klandestinoan balio handia duen kalitate goreneko marihuana-barietate bat dela egiaztatu dute.
Atxilotuak Ertzaintzaren egoitzara eraman dituzte, eta konfiskatutako material guztia agintari judizialaren esku geratu da, Gernika-Lumoko Instrukzio Auzitegiak koordinatutako auzian.
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