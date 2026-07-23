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7.000 eurorainoko isunak, Lamiakoko itsasadarpeko tunelaren aurkako protesta egiteagatik

Subflubiala Ez plataformak azken hilabeteko bigarren zehapen tanda salatu du. Dagoeneko 11 pertsona zigortu dituzte.

bilbo

Itsasadar azpiko tunelaren aurkako protesta bat; artxiboko argazkia.

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EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zigor ekonomikoen beste tanda bat ezarri die lau pertsonari —guztira 3.000 euro— Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean egindako protesta bat dela eta, Subflubiala Ez plataformak salatu duenez. Azken jakinarazpen horrekin, itsasadarraren azpiko tunela eraikitzeko proiektuaren aurka dauden kolektiboek guztira 7.000 eurotik gorako isunak ordaindu beharko dituzte.

Salaketa administratibo honek Foru Jauregiaren aurrean egindako kontzentrazio baketsu batean parte hartu zuten lau aktibistari eragiten die. Gertakariok San Ignazio eguneko harrera ofizialean jazo ziren; une horretan, Ertzaintzak bertan bildutako hainbat lagun identifikatu zituen.

Bigarren zigor tanda hilabetean

Plataformak ohar bidez azaldu duenez, zigorrak "duela hilabete eskas kolektiboko beste zazpi kidek jasotakoei gehitzen zaizkie, pankarta bat zabaltzeagatik". Ekintza horregatik aktibista bakoitzak 600na euroko isuna jaso zuten (4.000 euro baino gehiago, guztira).

Subflubiala Ez plataformak salatu duenez, zigor ekonomikoen jario hau "zentsura saiakera bat" da, azpiegituraren aurkako mugimendua ekonomikoki itotzeko. "Oposizioa isilarazi nahi dute, herritarrek parte hartu gabe inposatutako proiektu baten ingurumen-inpaktuak eta gizarte-kosteak salatu ez ditzagun", adierazi dute.

Kolektiboak itsasadar azpiko Lamiakoko tunela eraikitzearen aurkako jarrera irmoa agertu du berriro ere, krisi klimatiko betean trafikoa eta kutsadura handituko dituela iritzita. Era berean, ohartarazi dute Artatza parkea suntsituko dutela, baita Ballonti ibaiaren ingurua ere. 

Gainera, salatu dute Artatza-Romo institutuan eta inguruko ikastetxeetan zarata areagotzea eragingo duela, eta horrek irakasle eta ikasleen eguneroko jarduna zailduko duela.

Conversación del Modo IA: lagundu albiste batekin

 
 
 

Dijiste: lagundu albiste batekin

lagundu albiste batekin
9:47
 
 
Behar duzun albiste motaren arabera (tokiko gertaerak, kultura, kirola edo bestelakoak), gaurkotasuneko informazioa eskura dezakezu ORAIN atarian, non Euskal Herriko eta munduko albiste nagusiak biltzen diren. [1, 2, 3, 4]
Hona hemen azken orduko gai nagusienetako batzuk: [1]
 
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Zein gai edo eremutako albistea interesatzen zaizu gehiago (kultura, kirola, gizartea, politika)? Esan iezadazu eta informazio zehatzagoa bilatuko dizut.
 
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  • Gasteizen birfinkatutako familiei lagundu (Alboan) - Batekin
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Dijiste: En carreteras precaucion en la AP8 en Mendaro sentido bilbao a consecuencia de un camion cisternar averiado que ocupa un carril.🚚🔧Kamioi baten #Matxura #Ap8 Km 62 #Mendaro-n Bilboko norantzan.➡️Errei bat ITXITA eta #Autopilaketak.🚚🔧Camión averiado en Ap-8 Pk 62 Mendaro sentido Bilbao.➡️Hay un carril CORTADO y retenciones.ADI!!️#Autopilaketak gehituz ( 4 km ) #Ap8 #Mendaro-ko #Matxura-n.ATENCION !!️Retenciones en aumento ( 4 km ) en la avería de Mendaro Ap-8. ☎️ 011

En carreteras precaucion en la AP8 en Mendaro sentido bilbao a consecuencia de un camion cisternar averiado que ocupa un carril.🚚🔧Kamioi baten #Matxura #Ap8 Km 62 #Mendaro-n Bilboko norantzan.➡️Errei bat ITXITA eta #Autopilaketak.🚚🔧Camión averiado en Ap-8 Pk 62 Mendaro sentido Bilbao.➡️Hay un carril CORTADO y retenciones.ADI!!️#Autopilaketak gehituz ( 4 km ) #Ap8 #Mendaro-ko #Matxura-n.ATENCION !!️Retenciones en aumento ( 4 km ) en la avería de Mendaro Ap-8. ☎️ 011
 
9:48
 
 
El carril cortado en la AP-8 (Km 62) en Mendaro ya ha sido reabierto y el camión cisterna averiado ha sido retirado de la calzada. Las retenciones en sentido Bilbao, que llegaron a alcanzar los 4 kilómetros, ya se han disuelto por completo y el tráfico fluye con normalidad Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Si vuelves a encontrarte con una incidencia en la red viaria vasca, recuerda estas pautas:
 
Información de Tráfico en Tiempo Real
  • Teléfono 011: Línea de atención telefónica 24 horas del Gobierno Vasco para información del tráfico.
  • Cámaras de Tráfico: Puedes consultar el estado de las carreteras en vivo a través del mapa de cámaras de la Dirección de Tráfico.
  • Redes Sociales: Sigue la cuenta oficial de Twitter/X de @TrafikoaEJGV para recibir alertas inmediatas.
 
 
Map data ©2026 Inst. Geogr. NacionalTerms
 
 
 
¿Vas a realizar algún otro trayecto por carretera hoy? Dime el origen y destino si deseas que compruebe si hay más incidencias en tu ruta.
 
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijiste: noticia retenciones

noticia retenciones
9:54
 
 
Se han registrado retenciones de hasta 4 kilómetros en la AP-8 a la altura de Mendaro (Km 62) en sentido Bilbao, debido a la avería de un camión cisterna que ha obligado a cortar uno de los carriles Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Las autoridades recomiendan extremar la precaución si se circula por la zona mientras el tráfico lento persiste en el tramo afectado El Diario Vasco.
 
Últimas incidencias de tráfico en la red vial
  • AP-8 (Mendaro): Tránsito condicionado y circulación lenta en sentido Bilbao tras el estrechamiento de carriles por la avería mecánica El Diario Vasco.
  • A-6 (Baralla, Lugo): Retenciones importantes tras el vuelco de un camión sobre un turismo a la salida de un túnel en sentido Madrid La Voz de Galicia.
  • A-7 (Málaga y Sevilla): Tráfico lento en varios tramos por accidentes localizados en La Cala del Moral y áreas de obras activas El Pespunte.
  • AP-68 (Álava-Bizkaia): Recuperada la fluidez tras las largas colas de ayer provocadas por el incendio de un vehículo en el acceso desde la N-622 Norte Exprés.
Para evitar imprevistos antes de salir, se aconseja monitorizar los paneles de mensaje variable y las actualizaciones de la Dirección General de Tráfico.
¿Necesitas consultar el estado de alguna otra carretera o vas a realizar un trayecto específico en las próximas horas? Dime tu ruta y revisaré si existen nuevas alertas.
 
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Para obtener asesoramiento jurídico, consulta a un profesional. Más información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijiste: quiero una noticia bien redactado con titular mendaro

quiero una noticia bien redactado con titular mendaro
9:55
 
 
Un camión cisterna averiado provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la AP-8 a la altura de Mendaro en sentido Bilbao Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. La incidencia obligó a cortar uno de los carriles de circulación, generando grandes densidades de tráfico y complicando el tránsito en Gipuzkoa durante la mañana de este jueves El Diario Vasco.
Aquí tienes la crónica detallada del suceso:
 
Caos circulatorio en la AP-8 por una avería mecánica
Un camión cisterna ha sufrido una avería mecánica este jueves en el kilómetro 62 de la autopista AP-8, dentro del término municipal de Mendaro, lo que ha provocado importantes problemas de tráfico en dirección a la capital vizcaína Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. El incidente, registrado a primera hora del día, obligó a los servicios de emergencia y a la Ertzaintza a cerrar al tránsito uno de los carriles para garantizar la seguridad durante las labores de asistencia Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Como consecuencia directa del estrechamiento de la calzada, las retenciones crecieron de forma progresiva hasta alcanzar los cuatro kilómetros de longitud Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. El colapso afectó a cientos de conductores que se dirigían hacia Bilbao, ralentizando la marcha en todo el tramo bajo de la comarca del Debabarrena El Diario Vasco. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco solicitó máxima precaución a través de los paneles informativos y del teléfono de atención vial 011 Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Tras la retirada del vehículo pesado, el carril fue reabierto y el flujo de tráfico recuperó la normalidad Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
 
 
¿Te gustaría que adapte el tono del texto para un formato de radio o para compartirlo en redes sociales?
 
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijiste: Un camión cisterna ha sufrido una avería mecánica este jueves en el kilómetro 62 de la autopista AP-8, dentro del término municipal de Mendaro, lo que está provocado retenciones en dirección a Bilbao. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a los servicios de emergencia y a la Ertzaintza a cerrar uno de los carriles. de hasta 4 kilometros

Un camión cisterna ha sufrido una avería mecánica este jueves en el kilómetro 62 de la autopista AP-8, dentro del término municipal de Mendaro, lo que está provocado retenciones en dirección a Bilbao. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a los servicios de emergencia y a la Ertzaintza a cerrar uno de los carriles. de hasta 4 kilometros
 
9:57
 
 
Las retenciones en la AP-8 a la altura de Mendaro ya se han disuelto tras la retirada del camión cisterna averiado Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. La Ertzaintza ha reabierto el carril que permanecía cortado y la circulación ha recuperado por completo la normalidad en sentido Bilbao Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Si necesitas publicar la noticia con los datos corregidos y una redacción profesional, aquí tienes el texto definitivo:
 
Un camión cisterna averiado provoca retenciones de cuatro kilómetros en la AP-8 en Mendaro
Una avería mecánica en un camión cisterna ha causado importantes problemas de tráfico a primera hora de este jueves en la autopista AP-8, a la altura del municipio guipuzcoano de Mendaro Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. El incidente, localizado en el kilómetro 62 en sentido Bilbao, obligó a la Ertzaintza a cerrar uno de los carriles de la calzada por motivos de seguridad Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
El bloqueo parcial de la vía generó densidades de tráfico de forma progresiva hasta alcanzar los cuatro kilómetros de retenciones Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Los servicios de asistencia en carretera procedieron a la retirada del vehículo pesado y a la limpieza de la calzada Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Tras finalizar los trabajos, el carril afectado fue reabierto al tráfico, devolviendo la fluidez absoluta a la circulación en la comarca del Debabarrena Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
 
 
¿Quieres que añada algún detalle adicional, como las vías alternativas que se recomendaron o el teléfono de información de tráfico (011)?
 
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijiste: Retenciones en la AP8, en Mendaro, por la avería de un camíón que ha obligado a cortar un carril que tal la noticia

Retenciones en la AP8, en Mendaro, por la avería de un camíón que ha obligado a cortar un carril que tal la noticia
9:59
 
 
El texto es correcto, directo y transmite perfectamente la información esencial del suceso Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Cumple muy bien su función informativa para una alerta rápida de tráfico.
Si quieres pulir el texto para que tenga un acabado totalmente profesional y periodístico, te sugiero estos pequeños ajustes de estilo:
 
Propuestas de Mejora de Redacción
  • Añadir el sentido: Es importante especificar que las retenciones ocurren en sentido Bilbao para orientar bien a los conductores Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
  • Especificar el alcance: Incluir el dato de los 4 kilómetros de cola aporta precisión e impacto a la noticia Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
  • Evitar la repetición: En tu frase original utilizas la palabra "que" de forma consecutiva ("por la avería de un camión que ha obligado a cortar un carril que tal la noticia"). Es mejor sustituir el segundo enlace para ganar fluidez.
 
Opciones de Redacción Definitiva
  • Opción 1 (Estilo Alerta Rápida / Redes Sociales):
 
"Retenciones de hasta 4 kilómetros en la AP-8, a la altura de Mendaro (Gipuzkoa), por la avería de un camión cisterna Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. La incidencia obliga a mantener cortado un carril en sentido Bilbao, provocando importantes complicaciones en el tráfico" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
  • Opción 2 (Estilo Titular de Prensa):
 
"Mendaro: Un camión averiado corta un carril de la AP-8 en sentido Bilbao y provoca 4 kilómetros de retenciones" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
¿Prefieres utilizar esta noticia para una publicación digital, un boletín de radio o prefieres que le añada las vías alternativas de circulación?
 
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijiste: Retenciones en la AP8, en Mendaro, por la avería de un camión que ha obligado a cortar un carril que tal el titular

Retenciones en la AP8, en Mendaro, por la avería de un camión que ha obligado a cortar un carril que tal el titular
9:59
 
 
El titular es muy claro y directo, pero resulta demasiado largo y descriptivo para un formato periodístico tradicional. Un buen titular debe capturar la atención de inmediato y resumir el hecho principal en pocas palabras.
Para llevarlo a un nivel profesional, te sugiero aplicar estas mejoras y elegir según el formato que necesites:
 
Opciones de Titular Profesional
  • Para prensa digital o web (Informativo y optimizado):
 
Una avería de camión provoca cuatro kilómetros de retenciones en la AP-8 en Mendaro Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco
  • Para redes sociales o alertas rápidas (Urgente y directo):
 
ALERTA VIAL: Un carril cortado y retenciones en la AP-8 en Mendaro sentido Bilbao Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco
  • Estilo clásico de periódico (Corto y con gancho):
 
El atasco en la AP-8 en Mendaro roza los cuatro kilómetros por un camión averiado Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco
 
Claves del cambio
  • Se elimina el "que" repetido: Hace la lectura más fluida y natural.
  • Se añade impacto: Incluir la cifra de los 4 kilómetros de cola o el sentido Bilbao aporta los datos que más interesan al conductor Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
¿Cuál de estas opciones se adapta mejor al canal donde vas a publicar la noticia?
 
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijiste: Las retenciones han llegado provoca 4 kilómetros de retenciones

Las retenciones han llegado provoca 4 kilómetros de retenciones
10:01
 
 
Esa frase tiene una repetición ("retenciones... retenciones") y un pequeño error de concordancia ("han llegado provoca"). Para que suene natural, fluida y totalmente profesional, debes corregir la estructura.
Aquí tienes las mejores opciones para unificar esa idea en una sola frase perfecta:
 
Opciones corregidas y profesionales
  • Opción 1 (La más natural):
 
"Las retenciones han llegado a alcanzar los 4 kilómetros de longitud" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
  • Opción 2 (Más directa):
 
"La avería del camión ha provocado hasta 4 kilómetros de retenciones" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
  • Opción 3 (Ideal para el cuerpo de la noticia):
 
"El colapso de tráfico ha generado retenciones que ya alcanzan los 4 kilómetros" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
 
¿Por qué cambia?
  • Evita la redundancia: Al quitar el segundo "retenciones" y cambiarlo por palabras como "longitud" o "kilómetros de cola", el texto se lee mucho mejor.
  • Corrige la gramática: Cambia "han llegado provoca" por "han llegado a provocar" o "han llegado a alcanzar".
¿Cuál de estas opciones prefieres para cerrar definitivamente el texto de tu noticia?
 
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijiste: Una avería de camión provoca retenciones en la AP-8 en Mendaro euskaratu

Una avería de camión provoca retenciones en la AP-8 en Mendaro euskaratu
10:03
 
 
Hona hemen esaldi hori euskaraz emateko aukerarik egokienak, testuinguruaren arabera:
 
Aukera nagusiak
  • Titular edo alerta moduan (Zuzena eta argia):
 
"Kamioi baten matxurak autopilaketak eragin ditu AP-8an, Mendaron" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
  • Kazetaritza estiloan (Osorik eta formalagoa):
 
"Kamioi batek izandako matxurak retentzioak eragin ditu AP-8 autobidean, Mendaro parean" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
  • Laburra (Sare sozialetarako edo abisu azkarretarako):
 
"Matxura AP-8an (Mendaro): Autopilaketak Bilboko norantzan" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
 
Hiztegi oharrak
  • Retenciones esateko "autopilaketak" edo "retentzioak" erabil ditzakezu (biak dira zuzenaki).
  • Avería esateko hitzik egokiena "matxura" da.
Albiste osoaren testua ere euskaraz idaztea nahi duzu, ala esaldi honekin nahikoa duzu?
 
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijiste: Las retenciones han llegado a alcanzar los 4 kilómetros. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a cortar uno de los carriles.

Las retenciones han llegado a alcanzar los 4 kilómetros. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a cortar uno de los carriles.
 
10:08
 
 
Ese fragmento está perfectamente redactado. Es limpio, directo, no tiene repeticiones y utiliza los tiempos verbales de forma totalmente coherente con el estilo periodístico de última hora.
Si quieres unirlo con el titular en euskera que tradujimos antes para tener la noticia bilingüe lista para publicar, el texto completo quedaría así:
 
Versión en Castellano
 
Una avería de camión provoca retenciones en la AP-8 en Mendaro Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Las retenciones han llegado a alcanzar los 4 kilómetros Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a cortar uno de los carriles Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
 
Versión en Euskera
 
Kamioi baten matxurak autopilaketak eragin ditu AP-8an, Mendaron Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Autopilaketak 4 kilometroraino iritsi dira Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Goizeko lehen orduan gertatutako ezbeharrak errei bat itxiarazi du Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
¿Deseas que guardemos este texto tal cual o prefieres añadir el dato final de que el carril ya ha sido reabierto y el tráfico ha vuelto a la normalidad?
 
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijiste: Kamioi baten matxurak autopilaketak eragiten ari da AP-8an, Mendaron

Kamioi baten matxurak autopilaketak eragiten ari da AP-8an, Mendaron
10:09
 
 
Esaldi horretan akats gramatikal txiki bat dago aditzean ("matxurak... eragiten ari da"). Nor-Nork aditza denez (matxurak), zuzena "eragiten ari da" baino, "eragiten ari da" hori aldatzea litzateke, edo esaldiaren egitura pixka bat doitzea.
Hona hemen esaldia akatsik gabe eta modu profesionalean idazteko aukerak:
 
Aukera Zuzenak
  • Orain gertatzen ari dela azpimarratzeko (Zuzena eta naturala):
 
"Kamioi baten matxura autopilaketak eragiten ari da AP-8an, Mendaron".
  (Kasu honetan, "matxurak" nork-gailik gabe uzten dugu, "matxura" subjektu izateko).
  • Titular formatuan (Gaur gertatu denez, ohikoena):
 
"Kamioi baten matxurak autopilaketak eragin ditu AP-8an, Mendaron" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
  • Beste modu bat (Trifiko albisteetan oso erabilia):
 
"Kamioi baten matxuragatik, autopilaketak sortzen ari dira AP-8an, Mendaro parean" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Nahi baduzu, lehengo testuarekin egin genuen bezala, aurreko bi esaldiak ere euskaratu ditzakegu testu osoa akatsik gabe eta prest izateko. Egingo dugu?
 
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijiste: autopilaketak mendaron,

autopilaketak mendaron,
10:09
 
 
El carril cortado en la AP-8 a la altura de Mendaro ya ha sido completamente reabierto al tráfico Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Las retenciones en dirección a Bilbao, que llegaron a alcanzar los 4 kilómetros a primera hora de este jueves debido a la avería de un camión cisterna, ya se han disuelto y la circulación ha recuperado la normalidad Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Si necesitas redactar el titular definitivo en euskera reflejando la situación actual, aquí tienes las mejores opciones profesionales:
 
Titulares profesionales en euskera (Situación normalizada)
  • Titular informativo clásico (Ideal para prensa):
 
Normaltasuna bueltatu da AP-8ra Mendaron, 4 kilometrorainoko autopilaketen ostean Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco
  • Titular directo y corto (Ideal para radio o alertas):
 
Berriro ireki dute AP-8ko erreia Mendaron eta bakoiztu dira retentzioak Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco
  • Titular con causa y efecto (Resumen completo):
 
Kamioi baten matxurak eragindako autopilaketak amaitu dira AP-8an, Mendaro parean Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco
¿Quieres que te redacte el cuerpo de la noticia completo en euskera combinando estos titulares con las frases anteriores?
 
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijiste: euskaraz Las retenciones han llegado a alcanzar los 4 kilómetros. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a cortar uno de los carriles.

euskaraz Las retenciones han llegado a alcanzar los 4 kilómetros. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a cortar uno de los carriles.
 
10:10
 
 
Hona hemen testu horren itzulpen zuzen eta profesionala euskaraz:
 
"Autopilaketak 4 kilometroraino iritsi dira. Goizeko lehen orduan gertatutako ezbeharrak errei bat itxiarazi du" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Beste modu honetan ere idatzi dezakezu, prentsa estilora gehiago egokituta:
 
"Retentzioak lau kilometrokoak izatera iritsi dira. Gertakaria goizeko lehen orduan jaso da eta errei bat itxi behar izan dute" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Nahi baduzu, aurreko txandetan landu dugun titularrarekin batera joko osoa osatu dezakegu, testu bakarrean kopiatu eta pegatzeko prest izan dezazun. Bateratuko ditugu?
 
Las respuestas de la IA pueden contener errores. Más información
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijiste: Un camión cisterna ha sufrido una avería mecánica este jueves en el kilómetro 62 de la autopista AP-8, dentro del término municipal de Mendaro, lo que está provocado retenciones en dirección a Bilbao. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a los servicios de emergencia y a la Ertzaintza a cerrar uno de los carriles.

Un camión cisterna ha sufrido una avería mecánica este jueves en el kilómetro 62 de la autopista AP-8, dentro del término municipal de Mendaro, lo que está provocado retenciones en dirección a Bilbao. El incidente, registrado a primera hora de la mañana, ha obligado a los servicios de emergencia y a la Ertzaintza a cerrar uno de los carriles.
 
10:11
 
 
Hona hemen testu osoaren itzulpen zuzen eta profesionala, esaldi horiek biak euskarara egokituta:
 
"Kamioi zisterne batek matxura mekanikoa izan du ostegun honetan AP-8 autobideko 62. kilometroan, Mendaroko udalerrian, eta horrek autopilaketak eragiten ari da Bilboko norantzan" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
"Goizeko lehen orduan erregistratutako gertakariaren ondorioz, larrialdi zerbitzuek eta Ertzaintzak errei bat itxi behar izan dute" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Beste modu honetan ere idatzi dezakezu, aditzak modu naturalagoan josteko (prentsa eta irrati estilora gehiago egokituta):
 
"Kamioi zisterne baten matxurak retentzioak eragin ditu gaur goizean AP-8 autobidean, Mendaro parean (62. km), Bilboko norantzan" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
"Goizeko lehen orduan jaso den gertakari honen ondorioz, larrialdi zerbitzuek eta Ertzaintzak errei bat itxi behar izan dute zirkulaziorako" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
¿Quieres que añada también la traducción de la frase sobre los 4 kilómetros de retención o prefieres dar el texto por cerrado?
 
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Dijiste: Kamioi zisterne baten matxuraren ondorioz, auto-pilaketak daude goizean goizetik AP-8 autobidean, Mendaro parean (62. km), Bilboko noranzkoan. Ertzaintzak errei bat itxi behar izan dute zirkulaziorako, eta, ondorioz, une batzutan auto-ilarak 4 kilometrokoak ere izan dira.

Kamioi zisterne baten matxuraren ondorioz, auto-pilaketak daude goizean goizetik AP-8 autobidean, Mendaro parean (62. km), Bilboko noranzkoan. Ertzaintzak errei bat itxi behar izan dute zirkulaziorako, eta, ondorioz, une batzutan auto-ilarak 4 kilometrokoak ere izan dira.
 
10:13
 
 
Zure testua oso ondo ulertzen da, baina akats gramatikal txiki batzuk ditu deklinabidean eta aditzaren komunztaduran ("kamioi zisterne baten", "Ertzaintzak... itxi behar izan dute").
Hona hemen testua guztiz zuzenduta eta prentsa-estilo profesionalean idatzita, argitaratzeko prest:
 
"Kamioi zisterna baten matxuraren ondorioz, autopilaketak daude goizean goizetik AP-8 autobidean, Mendaro parean (62. km), Bilboko noranzkoan" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
"Ertzaintzak errei bat itxi behar izan du zirkulaziorako eta, ondorioz, une batzuetan lau kilometroko auto-ilarak ere sortu dira" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
 
Zertan aldatu den eta zergatik:
  • Kamioi zisterna: "Zisterne" forma okerra da; euskaraz "kamioi zisterna" (artikulurik gabe, hitz-konposatua delako) edo "zisterna-kamioi" esaten da.
  • Ertzaintzak... itxi behar izan du: Ertzaintza singularra denez, aditzak singularra izan behar du (du, ez dute).
  • Une batzuetan: Horrela idazten da, tarterik gabe.
  • Autopilaketak / Auto-ilarak: Bi sinonimoak erabili ditugu testuan hitzak ez errepikatzeko eta aberatsagoa izateko.
Testu hau azken bertsio gisa gorde eta erabiliko dugu, ala normaltasunaren itzulera (erreiak ireki dituztela) gehitzea nahi duzu amaieran?
 
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Dijiste: Goizeko lehen orduan matxuratu da kamioia, eta, ondorioz, errail bat itxi dute. Auto-ilarak 4 kilometroraino iritsi dira.

Goizeko lehen orduan matxuratu da kamioia, eta, ondorioz, errail bat itxi dute. Auto-ilarak 4 kilometroraino iritsi dira.
10:15
 
 
Zure testua oso ondo dago, baina estiloa guztiz fintzeko bi xehetasun txiki zuzendu behar dira: "errail" hitza trenbideetarako erabiltzen da (errepideetan "errei" esaten da) eta aditzaren komunztadura ("itxi dute" esan beharrean, norbaitek itxiarazi duela adieraztea naturalagoa da) Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Hona hemen testua guztiz zuzenduta eta aurreko zatiarekin lotuta, argitaratzeko prest:
 
"Goizeko lehen orduan matxuratu da kamioia, eta, ondorioz, errei bat itxi behar izan dute. Auto-ilarak 4 kilometroraino iritsi dira" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Zure esaldi bi hauek eta aurreko txandakoak elkartuta, albiste osoa honela geratzen da:
 
Albiste osoa (Bertsio Definitiboa)
 
"Kamioi zisterna baten matxuraren ondorioz, autopilaketak daude goizean goizetik AP-8 autobidean, Mendaro parean (62. km), Bilboko noranzkoan Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Goizeko lehen orduan matxuratu da kamioia, eta, ondorioz, errei bat itxi behar izan dute zirkulaziorako Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Auto-ilarak 4 kilometroraino iritsi dira une batzuetan" Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.
Testu hau horrela utziko dugu, ala azken orduko mezua gehitu nahi diozu (errepidea dagoeneko ireki dutela eta normaltasuna bueltatu dela esanez)? [1]
 
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Dijiste: euskara jatorrean Fruizen 1.600 marihuana landare zituen “indoor” plantazio bat desegin dute

euskara jatorrean Fruizen 1.600 marihuana landare zituen “indoor” plantazio bat desegin dute
10:29
 
 
Hona hemen izenburu hori euskara jator, bizi eta komunikatiboan emateko aukerak, erregistroaren arabera:
 
Aukera nagusiak
  • Titular klasiko eta jatorra (Kazetaritza estilorako):
 
"Fruizen barruko marihuana-plantazio bat desegin dute, 1.600 landarerekin"
  • Indartsuagoa eta zuzenagoa (Irratian edo sareetan erabiltzeko):
 
"1.600 marihuana landare zituen 'indoor' plantazio bat desbideratu dute Fruizen"
  • Egitura naturalagoarekin (Aditza amaieran, oso jatorra):
 
"Fruizen 'indoor' moduko marihuana-plantazio bat desegin eta 1.600 landare atzeman dituzte"
 
Hiztegi oharrak eta gomendioak:
  • Indoor: Euskaraz jatorrena "barruko plantazioa" edo "barrualdeko plantazioa" esatea da, ingeleseko hitza saihesteko. Dena dela, poliziak terminoa erabiltzen duenez, kakotx artean jarrita ('indoor') ere onargarria da.
  • Desegin / Desbideratu: Polizia-ekintzetan, plantazio bat aurkitu eta deuseztatzen denean, "desegin" edo "desmantelatu" (hitz mailegatua izan arren oso erabilia) dira aditzik egokienak.
Nahi baduzu, albiste honen testu osoa edo xehetasunak (atxilotuak egon badira, nork egin duen operazioa...) euskara jatorrean idazten lagun diezazuket. Informazio gehiago gehitu nahi diozu?
 
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Dijiste: indoor esateko beste modu bat?

indoor esateko beste modu bat?
10:29
 
 
Euskaraz, droga-plantazioen testuinguruan ingelesezko "indoor" hitza saihesteko eta euskara jatorragoa erabiltzeko, hainbat aukera bikain dituzu. Prentsa eta polizia-oharretan Ertzaintzak eta komunikabideek honako modu hauek erabiltzen dituzte: [1]
 
Aukerarik erabilienak eta jatorrenak
  • "Barruko plantazioa" edo "Barrualdeko plantazioa": Modurik zuzenena, arruntena eta jatorrena da.
    "Fruizen barruko marihuana-plantazio bat desegin dute..."
  • "Itxitako plantazioa": Pabiloi, etxe edo espazio itxi baten barruan dagoela adierazteko oso egokia.
    "Fruizen itxitako marihuana-plantazio bat desegin dute..."
  • "Negutegi-plantazioa" edo "Inbernadero-plantazioa": "Indoor" sistemek argi artifizialak, aireztapena eta teknologia erabiltzen dutenez negutegi funtzioa egiteko, adiera hau teknikoki oso argia da.
    "Fruizen negutegi-teknologiako marihuana-plantazio bat desegin dute..."
  • "Ezkutuko plantazioa" edo "Lurpeko plantazioa": Leku baten barruan ezkutatuta dagoela azpimarratu nahi bada (adibidez, baserri baten barruan, Deia egunkariak jaso duen moduan).
    "Baserri baten barruan ezkutatutako marihuana-plantazio bat desegin dute Fruizen..."
 
Gomendioa titularrerako
Kazetaritza itzulpen bat egiten ari bazara, "barruko plantazio" edo "barrualdeko plantazio" dira formarik naturalenak eta jatorrenak ingelesaren kalkoa saihesteko.
Nahi baduzu, esaldi bat testuinguruan jarriko dugu aukeratzen duzun hitzarekin guztiz borobiltzeko. Zein bertsio iruditzen zaizu egokiena?
 
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  • 1600 marihuana landare zituen plantazio bat ... - ORAIN
    1600 marihuana landare zituen plantazio bat desegin dute Zarautzen. Kalamu elkarte batekoak diren bi pabiloitan atzeman ditu Ertza...
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Dijiste: Fruizen 1.600 marihuana landare zituen “indoor” plantazio bat desegin dutePrentsa zerbitzua2026-07-23Ertzaintzak, Zerga Agentziak eta Polizia Nazionalak batera egin duten ikerketaren ondorioz Fruizko (Bizkaia) baserri baten barruan ezkutuan zegoen marihuana-plantazio bat aurkitu dute. Gainera, 8,5 kilo haxix atzeman dituzte eta bi pertsona atxilotu dituzte.ArgazkiakDeskargak Orain dela hilabete batzuk, Gernikako Ertzain-etxetik, Polizia Nazionaleko Substantzia Sorgorgarrien Taldearekin batera, polizia-ikerketa bat hasi zuten substantzia sorgorgarrien trafikoagatik aurrekariak zituen pertsona baten inguruan. Ikerketaz arduratu ziren agenteek Fruizko baserri batean detektatu zuten beste pertsona batekin batera. Aldi berean, Zerga Agentziako Aduana Zaintzako Bizkaiko Unitate Operatiboak Fruizko higiezina eskala handian banatzeko kalamuaren hazkuntza intentsiborako erabiltzen ari zirela aditzera ematen zuten zantzuak antzeman zituen.Hori dela eta, Terrorismoaren eta Krimen Antolatuaren aurkako Inteligentzia Zentroak (CITCO) ezarritako polizia-koordinaziorako prozeduren bitartez, hiru kidegoen lan-ildoak bateratu zituzten eta jarduketa koordinatua egiteko baterako operatibo bat ezarri zuten.Epailearen baimenarekin eta Justizia Administrazioko letratua bertan zela sartu eta baserria miatu zutenean, Ertzaintzako, Aduana Zaintzako eta Polizia Nazionaleko ikertzaileek hazkunde eta loratze fase desberdinetan zeuden 1.602 marihuana-landare konfiskatu zituzten, bai eta 8,5 kilotik gora substantzia sorgorgarri eta banatzeko prest zeuden kukulu prozesatuak ere. Instalazioak paretez itxitako eta hotsgabetutako gelak zituen baserri barruan, goi-teknologiako berotegi gisa egokituak landareen hazkundea bizkortzeko eta usain handia eta aireztapen-sistemen zarata ezkutatzeko. Gainera, landareak hazteko eta garatzeko behar den ekipamendu teknologikoa zituen: banako lanparak, led argidun balastroak, potentzia handiko iragazpen-sistemak, haizagailuak eta material aurreratua.Operatiboan, ikertu nagusia, espainiar nazionalitateko 39 urteko gizona, eta bigarren inplikatu bat, latinoamerikar jatorriko 36 urteko gizona, atxilotu zituzten; azken hori plantazio barruan aurkitu zuten.Susmagarri nagusiak erabilitako ibilgailua miatu zutenean, banaketako prestatuta zeuden beste 4,4 kilo haxix-erretxin aurkitu zituzten.Paketeak aztertzean, jakin ahal izan zuten kalitate handiko marihuana-barietate bat zela, merkatu klandestinoetan balio handia izango zuena.Ertzaintzako agenteek Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Zuzendaritza Nagusira eraman zituzten atxilotuak. Landareak eta konfiskatutako gainerako gauzak bulego ofizialetan gorde dituzte agintari judizialaren eskura.Gernika-Lumoko Auzialdi Auzitegiko Arlo Zibileko eta Instrukzioko Atalak zuzendu eta koordinatu du ikerketa.

Fruizen 1.600 marihuana landare zituen “indoor” plantazio bat desegin dutePrentsa zerbitzua2026-07-23Ertzaintzak, Zerga Agentziak eta Polizia Nazionalak batera egin duten ikerketaren ondorioz Fruizko (Bizkaia) baserri baten barruan ezkutuan zegoen marihuana-plantazio bat aurkitu dute. Gainera, 8,5 kilo haxix atzeman dituzte eta bi pertsona atxilotu dituzte.ArgazkiakDeskargak Orain dela hilabete batzuk, Gernikako Ertzain-etxetik, Polizia Nazionaleko Substantzia Sorgorgarrien Taldearekin batera, polizia-ikerketa bat hasi zuten substantzia sorgorgarrien trafikoagatik aurrekariak zituen pertsona baten inguruan. Ikerketaz arduratu ziren agenteek Fruizko baserri batean detektatu zuten beste pertsona batekin batera. Aldi berean, Zerga Agentziako Aduana Zaintzako Bizkaiko Unitate Operatiboak Fruizko higiezina eskala handian banatzeko kalamuaren hazkuntza intentsiborako erabiltzen ari zirela aditzera ematen zuten zantzuak antzeman zituen.Hori dela eta, Terrorismoaren eta Krimen Antolatuaren aurkako Inteligentzia Zentroak (CITCO) ezarritako polizia-koordinaziorako prozeduren bitartez, hiru kidegoen lan-ildoak bateratu zituzten eta jarduketa koordinatua egiteko baterako operatibo bat ezarri zuten.Epailearen baimenarekin eta Justizia Administrazioko letratua bertan zela sartu eta baserria miatu zutenean, Ertzaintzako, Aduana Zaintzako eta Polizia Nazionaleko ikertzaileek hazkunde eta loratze fase desberdinetan zeuden 1.602 marihuana-landare konfiskatu zituzten, bai eta 8,5 kilotik gora substantzia sorgorgarri eta banatzeko prest zeuden kukulu prozesatuak ere. Instalazioak paretez itxitako eta hotsgabetutako gelak zituen baserri barruan, goi-teknologiako berotegi gisa egokituak landareen hazkundea bizkortzeko eta usain handia eta aireztapen-sistemen zarata ezkutatzeko. Gainera, landareak hazteko eta garatzeko behar den ekipamendu teknologikoa zituen: banako lanparak, led argidun balastroak, potentzia handiko iragazpen-sistemak, haizagailuak eta material aurreratua.Operatiboan, ikertu nagusia, espainiar nazionalitateko 39 urteko gizona, eta bigarren inplikatu bat, latinoamerikar jatorriko 36 urteko gizona, atxilotu zituzten; azken hori plantazio barruan aurkitu zuten.Susmagarri nagusiak erabilitako ibilgailua miatu zutenean, banaketako prestatuta zeuden beste 4,4 kilo haxix-erretxin aurkitu zituzten.Paketeak aztertzean, jakin ahal izan zuten kalitate handiko marihuana-barietate bat zela, merkatu klandestinoetan balio handia izango zuena.Ertzaintzako agenteek Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Zuzendaritza Nagusira eraman zituzten atxilotuak. Landareak eta konfiskatutako gainerako gauzak bulego ofizialetan gorde dituzte agintari judizialaren eskura.Gernika-Lumoko Auzialdi Auzitegiko Arlo Zibileko eta Instrukzioko Atalak zuzendu eta koordinatu du ikerketa.
 
10:30
 
 
Hona hemen testu osoa euskara jator, bizi eta komunikatiboan egokituta. Polizia-oharretako egitura zurrunak eta kalkoak saihestu ditut, kazetaritza-estilo naturalagoa emateko Ertzaintza Deia egunkaria:
 
Fruizko baserri baten barruan ezkutatutako marihuana-plantazio handi bat desegin dute
Ertzaintzak, Zerga Agentziak eta Polizia Nazionalak elkarlanean egindako ikerketa bati esker, barrualdeko negutegi bat aurkitu dute Fruizen (Bizkaia) Deia egunkaria. Operazioan 1.600 marihuana landare baino gehiago eta 8,5 kilo haxix konfiskatu dituzte, eta bi gizon atxilotu dituzte Deia egunkaria.
Gernikako Ertzain-etxeak eta Polizia Nazionalak duela hilabete batzuk abiatu zuten ikerketa, drogarekin aurrekariak zituen susmagarri baten inguruan. Agenteek Fruizko baserri batean lokalizatu zuten gizon hori, beste pertsona batekin batera. Aldi berean, Zerga Agentziak ere zantzu argiak zituen higiezin horretan kalamua eskala handian eta modu intentsiboan hazten ari zirela pentsatzeko. Polizia-kidegoen lan-ildoak hiru aldeetatik zetozenez, CITCO zentroaren bidez indarrak batu eta operatibo bateratua abian jartzea erabaki zuten.
 
Goi-teknologiako negutegia baserrian
Epailearen baimenarekin baserrian sartu zirenean, ikertzaileek hazkunde fase desberdinetan zeuden 1.602 marihuana-landare aurkitu zituzten, baita 8,5 kilotik gora substantzia sorgorgarri eta banatzeko prest zeuden kukulu prozesatuak ere.
Baserriaren barrualdea erabat egokituta zegoen: logelak paretez itxi eta intsonorizatu zituzten, landareen hazkundea bizkortzeko eta usain handia zein aireztapen-sistemen zarata ezkutatzeko. Gainera, puntako teknologia zuten: banakako lanparak, LED argidun balastroak, potentzia handiko iragazkiak eta haizagailuak.
 
Bi atxilotu
Polizia-operazioan bi gizon atxilotu zituzten: ikertu nagusia, 39 urteko espainiarra, eta plantazio barruan zegoen 36 urteko jatorri latinoamerikarreko beste gizon bat. Susmagarri nagusiaren ibilgailua miatzean, banatzeko prest zeuden beste 4,4 kilo haxix-erretxin aurkitu zituzten. Paketeak aztertuta, merkatu klandestinoan balio handia duen kalitate goreneko marihuana-barietate bat dela egiaztatu dute.
Atxilotuak Ertzaintzaren egoitzara eraman dituzte, eta konfiskatutako material guztia agintari judizialaren esku geratu da, Gernika-Lumoko Instrukzio Auzitegiak koordinatutako auzian.
 
 
Zer iruditzen zaizu aldaketa? Nahi baduzu, sare sozialetarako bertsio laburrago bat prestatu dezaket edota titular alternatiboak eman, argitaratuko duzun tokira hobeto egokitzeko. Let me know!
 
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Dijiste: subtitulo Barruan ezkutuan 1.600 marihuana landaretik gora, baita 8,5 kilo haxix ere. Operazioan bi gizon atxilotu dituzte.