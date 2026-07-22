Ipar Euskal Herria

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Duela 8 eta 9 urte desagertutako gizon eta emakume baten kotxeak aurkitu dituzte Aturri ibaian, haien gorpuekin

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Desagertutako pertsonak bilatzen espezializatutako GKE bateko urpekari estatubatuarrek gazte baten autoa aurkitu dute Aturri ibaian, Baionatik gertu. Gazte horren arrastoa 2018an galdu zen. Miaketa-lanetan ari zirela, beste bi ibilgailu ere aurkitu dituzte urpean, eta barruan desagertutako emakume baten gorpuzkiak aurkitu dituzte.

Iparralde Baiona Gizartea

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