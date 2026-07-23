Bizkaia
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Alonsotegiko eta Erandioko baso-suteak berriro piztu dira

Ostegun goizean suhiltzaileak bi herrietara itzuli behar izan dira asteazkenean hasi ziren bi suteetan esku hartzeko.

berriro piztu dira alonsotegiko eta erandioko sutea
Alonsotegiko sutearen ke trinkoaren irudia. Argazkia: Orain
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EITB

Azken eguneratzea

Asteazken honetan Alonsotegin eta Erandion (Bizkaia) piztutako baso-suteak berriro piztu dira ostegun honetako lehen orduan, Radio Euskadik jakin ahal izan duenez.

Alonsotegiko sutea hirigunetik oso gertu piztu da, obra batean langile batzuen tresnek eragindako txinparta batetik eraginda.

Erandioko sutea Makro dendaren ondoan piztu da, eta oraindik ikusgai dagoen ke handia sortu zuen bertan.o.

Suteak Erandio Suhiltzaileak Gizartea

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