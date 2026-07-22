Bermeok, Elantxobek eta Mundakak Madalena eguna ospatuko dute gaur, Izarorako itsas prozesioarekin
Bermeok, Elantxobek eta Mundakak urteko egun berezienetako bat biziko dute gaur, Madalena eguna dute eta. Goizean egingo den itsas prozesioak eta Izaro uhartearen inguruko ohiturak milaka lagun bildu ohi ditu urtero Busturialdean, eta jai giroak egun osoan jarraituko du bi herrietan.
Urteroko ohiturari jarraituz, Bermeoko ontziak Izaro uharterantz abiatuko dira, eta bidean alkateak teila bat botako du itsasora, irlaren jabetza Bermeorena dela aldarrikatzeko. Kondairak dioenez, Bermeok estropada batean irabazi zion Izaroren jabetza Mundakari, eta ordutik urtero errepikatzen da keinu sinboliko hori.
Teila itsasora bota ondoren, udalbatza Elantxobera eta Mundakara joango da, ohiturari jarraipena emanez. Lehenago, hori bai, ohiko aldarrikapena zabalduko du lau haizetara: "Honaino ailegatzen dira Bermeoko itoginak".
Zuzenean, ETB ON plataforman
Ontzien itsasoratzea eta itsas prozesioa 11:30etik aurrera izango dira, eta zuzenean jarraitu ahal izango dira ETB ON plataformaren bidez.
Madalenak ez dira, ordea, Busturialdeko herrietara mugatuko. Errenterian eta Vianan ere gaur izango dute jaietako egun handia, atzo ospakizunei hasiera eman ondoren. Bi udalerrietan kirol ikuskizunak, musika kontzertuak eta adin guztiei zuzendutako jarduerak antolatu dituzte, egun osoan jai giroa nagusi izan dadin.
Horrela, uztailaren 22ak Euskal Herriko hainbat txokotan bilduko ditu tradizioa, kultura eta jai giroa, Madalena eguna protagonista nagusi bihurtuta.
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