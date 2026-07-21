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Espainiako Gobernuak behin betiko onartu du terrazetan eta hondartzetan erretzea debekatzen duen tabakoaren aurkako legea

Araudi berriak zigarro elektronikoak eta bapeagailuak ohiko tabakoarekin parekatzen ditu, kerik gabeko guneak zabaltzen ditu eta produktu berrien salmenta establezimendu espezializatuetara mugatzen du.

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EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak tabakoaren aurkako legearen aurreproiektua onartu du astearte honetan, bigarren itzulian. Araudi berriak zigarro elektronikoak eta bapeagailuak ohiko tabakoarekin parekatzen ditu, kerik gabeko guneak terrazetara, hondartzetara, igerilekuetara eta markesinetara zabaltzen ditu, eta produktu berrien salmenta establezimendu espezializatuetara mugatzen du.

Ministroen Kontseiluak argi berdea eman dio astearte honetan 2005eko legea erreformatzen duen araudi berri horri, araudia tabakoarekin lotutako produktu berrietara egokitzeko eta haurren eta nerabeen babesa indartzeko.

Helburua: "tabakorik gabeko belaunaldi bat" lortzea

Ministroen Kontseiluaren ostean emandako prentsaurrekoan, Monica Garcia Osasun ministroak zehaztu du tabakismoak 50.000 heriotza eragiten dituela urtean, eta arau horren helburua osasun publikoa hobeto babestea eta "tabakorik gabeko" belaunaldi baterantz aurrera egitea dela.

Kontsumo-ereduak aldatu ondoren, etorkizuneko legeak ohiko tabakoarentzako legedia eta produktu berriak berdinduko ditu, hala nola zigarro elektronikoa, nikotina-poltsatxoak, belarrez egindako produktuak (shisha, adibidez) eta erretzea imitatzen edo harekin lotzen den edozein gailu.

Erresuma Batuak 2008tik aurrera jaiotakoei bizitza osorako erretzea debekatzeko legea onartu du
Espainiako gobernua Gizartea

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