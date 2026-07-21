Auto-ilarak A-8an, Muskiz parean, Santanderrerako noranzkoan, bi autoren arteko istripu baten ondorioz
Istripua goizeko 09:30ean izan da, eta pertsona bat zauritu da bertan. Une honetan errei bat itxita dago eta auto-ilarak sortzen ari dira, oraingoz, 2 kilometro terdikoak.
Bi ibilgailuren arteko trafiko istripu baten ondorioz auto-ilarak sortzen ari dira A-8 autobidean, Muskiz parean, Santanderrerako noranzkoan. Segurtasun Sailak adierazi duenez, errei bat itxita dago, eta dagoeneko 2,5 kilometroko ilarak daude.
Ezbeharra goizeko 9:30ak aldera gertatu da 139. kilometroan, eta auto-pilaketak handitzen ari dira inguru horretan. Talkaren ondorioz, gainra, pertsona bat zauritu da.
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