Emakumeen aurkako indarkeria
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Hiru emakume hil dituzte azken 24 orduetan Malagan, Alacanten eta Toledon, indarkeria matxistaren ondorioz

Emakumezkoek 30 eta 59 urte bitartean dituzte, eta euren bikotekideek eraso eginda hil dira. Horietatik bi atxilotu dituzte, eta hirugarren batek bere buruaz beste egin omen du. Guardia Zibila beste kasu bat ikertzen ari da Malagan. 

GRAFCVA5080. ALMORADÍ (ALICANTE), 21/07/2026.- La Guardia Civil investiga como un posible crimen machista la muerte de una mujer de 56 años ocurrida la pasada noche en un domicilio del centro urbano del municipio de Almoradí (Alicante), suceso por el que ha sido detenido su marido, que ya fue arrestado en 2008 por una denuncia de la fallecida. EFE/Morell
Almoradiko (Alacant) etxebizitzaren irudia, non krimen matxistetako bat gertatu den. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Indarkeria matxistaren ondorioz, hiru emakumezko hil dituzte azken 24 orduetan Espainiako Estatuan. Krimenak Malagan, Alacanten eta Toledon izan dira. Erasotzaileetako bi atxilotu dituzte eta hirugarren batek bere buruaz beste egin du.

Lehen hilketa matxista astelehen honetan izan da, Antequeran (Malaga). 30 urteko emakume bat hilda aurkitu dute etxe batean, arma zuriz egindako zauriekin. Hilketa horren eta herri berean gertatutako 35 urteko gizon baten suizidioaren arteko lotura ikertzen ari da Polizia Nazionala.

Bigarren kasua ere astelehen gauean gertatu zen, Almoradin (Alacant). Biktima 59 urteko emakume bat da, eta senarrak hil du. Guardia Zibilak erasotzailea atxilotu du. 2008an ere atxilotu zuten, hildakoak berak jarritako salaketa baten ondorioz.

Hirugarren krimena astearte goizaldean gertatu da, Toledoko Alameda de la Sagra herrian. 45 urteko emakume bat arma zuriz hil dute, eta ustezko erasotzailea, 48 urteko gizon bat, atxilotu egin dute.

Ikerketa abiatu dute Benahavis udalerrian

Bestalde. Benahavisen (Malaga) indarkeria zantzuak zituen emakume baten hilketa ikertzen ari da Guardia Zibila. Biktimaren gorpua astearte goiz honetan aurkitu dute, labankada batek eragindako lepo gaineko zauriarekin.

Lekuko batek deitutako abisuaren ondorioz aurkitu dute gorpua; etxean oihu handi bat entzun zuela eta gizon bat ibilgailu batean abiadura handian ihes egiten ikusi zuela adierazi du lekukoak.

Guardia Zibilak ikerketa abiatu du, indarkeria matxistako beste kasu bat den zehazteko.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

Emakume bat labankadaz hil dute Antequerako etxebizitza batean
Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Delituak Gizartea

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