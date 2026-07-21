Hiru emakume hil dituzte azken 24 orduetan Malagan, Alacanten eta Toledon, indarkeria matxistaren ondorioz
Emakumezkoek 30 eta 59 urte bitartean dituzte, eta euren bikotekideek eraso eginda hil dira. Horietatik bi atxilotu dituzte, eta hirugarren batek bere buruaz beste egin omen du. Guardia Zibila beste kasu bat ikertzen ari da Malagan.
Indarkeria matxistaren ondorioz, hiru emakumezko hil dituzte azken 24 orduetan Espainiako Estatuan. Krimenak Malagan, Alacanten eta Toledon izan dira. Erasotzaileetako bi atxilotu dituzte eta hirugarren batek bere buruaz beste egin du.
Lehen hilketa matxista astelehen honetan izan da, Antequeran (Malaga). 30 urteko emakume bat hilda aurkitu dute etxe batean, arma zuriz egindako zauriekin. Hilketa horren eta herri berean gertatutako 35 urteko gizon baten suizidioaren arteko lotura ikertzen ari da Polizia Nazionala.
Bigarren kasua ere astelehen gauean gertatu zen, Almoradin (Alacant). Biktima 59 urteko emakume bat da, eta senarrak hil du. Guardia Zibilak erasotzailea atxilotu du. 2008an ere atxilotu zuten, hildakoak berak jarritako salaketa baten ondorioz.
Hirugarren krimena astearte goizaldean gertatu da, Toledoko Alameda de la Sagra herrian. 45 urteko emakume bat arma zuriz hil dute, eta ustezko erasotzailea, 48 urteko gizon bat, atxilotu egin dute.
Ikerketa abiatu dute Benahavis udalerrian
Bestalde. Benahavisen (Malaga) indarkeria zantzuak zituen emakume baten hilketa ikertzen ari da Guardia Zibila. Biktimaren gorpua astearte goiz honetan aurkitu dute, labankada batek eragindako lepo gaineko zauriarekin.
Lekuko batek deitutako abisuaren ondorioz aurkitu dute gorpua; etxean oihu handi bat entzun zuela eta gizon bat ibilgailu batean abiadura handian ihes egiten ikusi zuela adierazi du lekukoak.
Guardia Zibilak ikerketa abiatu du, indarkeria matxistako beste kasu bat den zehazteko.
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