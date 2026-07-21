INDARKERIA MATXISTA
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Gizon bat atxilotu dute Toledon bikotekidea hiltzeagatik

Krimena goizaldean gertatu da Alameda de la Sagrako etxebizitza batean. 

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EITB

Azken eguneratzea

Emakume bat hil du bikotekideak arma zuriz astearte goizaldean Toledoko Alameda de la Sagra herrian. Krimenaren ondotik, Guardia Zibilak 48 urteko gizon bat, ustezko erasotzailea, atxilotu du.

Gaztela-Mantxako 112 larrialdi-zerbitzuak jakinarazi duenez, erasoa goizeko 5ak aldera gertatu da Espainia plazako etxebizitza batean, gizonak emakumeari labankada eman dionean.

Guardia Zibileko iturriek baieztatu dutenez, hildako emakumea ez zegoen indarkeria matxistaren biktimak babesteko VioGen sisteman. Halaber, agintariek zehaztu dute ez zegoela aurrekaririk edo salaketarik bikotearen artean antzeko gertakariengatik.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

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