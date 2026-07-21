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Pertsona bat zauritu da Iruñean, PA-30 errepidean bi autok eta kamioi batek talka eginda

07:15ean bi autok eta kamioi batek talka egin dute Iruñeko ingurabidearen 10. kilometroan. Autoetako baten gidaria ibilgailutik atera behar izan dute suhiltzaileek, eta hainbat zauri ditu.

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EITB

Azken eguneratzea

Pertsona bat zauritu da astearte honetan PA-30 errepidean, Iruñean (Nafarroa), hainbat ibilgailuk talka eginda. Istripuaren ondorioz, errepidea erabat itxi dute hasieran eta, horren ondorioz, auto-pilaketak sortu dira inguruan.

Foruzaingoak jakinarazi duenez, 07:15ean izan da ezbeharra; Iruñeko ingurabidearen 10. kilometroan bi autok eta kamioi batek talka egin dute.

Autoetako baten gidaria ibilgailutik atera behar izan dute suhiltzaileek, eta hainbat zauri ditu.

Errepidea erabat itxita egon da osasun-arreta eman bitartean; ondoren, Foruzaingoko agenteek txandakako igarobidea antolatu dute zirkulazioa bideratzeko; hala ere, goizean goiz auto-ilarak izan dira inguruan.

Trafiko Istripuak Trafikoa Iruñea Gizartea

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