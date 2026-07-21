Tenperatura altuak nagusituko dira, eta termometroek gora egingo dute bihartik
Astean zehar beroa izango da nagusi, eta zerua oskarbi izango da.
Udako giroak jarraipena izango du Euskal Herrian aste honetan ere. Eguzkia izango da protagonista nagusia, eta tenperaturek gora egingo dute pixkanaka. Bihartik aurrera termometroek 30 eta 35 ºC arteko balioak hartuko dituzte barnealdean; kostaldean, berriz, ipar haizeari esker, giroa freskoagoa izango da.
Asteartea
Gaur ere uda beteko giroak jarraituko du, baina bero handirik gabe, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Tenperatura maximoek berriro gaindituko dituzte 30 graduak hegoaldeko erdialdean; astelehenarekin alderatuta, gradu bat edo bi jaitsi daiteke tenperatura, hala ere.
Zerua hodei gutxirekin egongo da, goizean goi-hodei batzuk agertuko badira ere. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du, eta bolada bizi batzuk utziko ditu, batez ere hegoaldeko erdialdean.
Asteazkenean, tenperaturek gora
Bihar udako giroak jarraipena izango du, eta tenperaturak berriro igoko dira. Barnealdean maximoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira; kostaldean, berriz, gradu batzuk baxuagoak izango dira.
Giro eguzkitsua nagusituko da, nahiz eta egunaren lehen partean erdi- eta goi-hodei batzuk agertu. Horrez gain, baliteke kalima apur bat ere izatea. Arratsaldean ipar haizea indartu egingo da, eta kostaldeko giroa zertxobait gozatuko du; barnealdean, berriz, sargoria izango da nagusi.
Ostegunean, 30 gradutik gora
Ostegunean ere uda beteko giroak jarraituko du. Tenperatura maximoak, oro har, 30 gradutik gorakoak izango dira, nahiz eta kostaldean zertxobait baxuagoak izan. Baliorik altuenak Ebro ibarrean neurtuko dira.
Gainera, sargori sentsazioa izango da, kalimaren, tenperatura altuen, goi-hodeien ondorioz. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da, baina arratsaldean ipar-osagaia nagusituko da, eta bolada batzuk izango dira.
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Abisu horia Ebro ibarrean eta Nafarroa ia osoan, 35 eta 38 gradu arteko maximoak izango baitira
Eguzkia nagusituko da eta eguraldia egonkorra izango da egunotan. Asteak aurrera egin ahala, tenperaturek gora egingo dute, progresiboki.
Igande honetatik aurrera, giro eguzkitsuagoa Euskal Herrian
Tenperaturek atsedenaldi bat eman dute azken egunotan, baina igande honetan apur bat igoko dira eta eguzkiak distira egingo du berriro.
Tenperatura arinagoak asteburu honetan Euskal Herrian
Tenperatura baxuenak ostiral eta larunbat honetan erregistratuko dira Gasteizen, eta 16 ºC-ra jaitsiko dira. Balio altuenak, aldiz, Laguardian eta Iruñean izango dira, eta 32 ºC-ra helduko dira igandean.
Prest abuztuaren 12ko eklipserako? Hemen, hainbat jakingarri
Europako Espazio Agentziako astrofisikoek abuztuaren 12ko eguzki-eklipse osoa segurtasunez ikusteko gomendioak eman dituzte. Betaurreko homologatuak erabiltzea (eguzkitakoak ez), eklipse osoa denean soilik kentzea, eta mugikorrarekin grabatuz gero, filtroak ipintzea, besteak beste.
Asteartean eta asteazkenean hainbat abisu meteorologiko izango dira Euskal Herriko zati handi batean
Asteartea izango da egunik beroena, eta Ipar Euskal Herria eta Nafarroako erdialdea abisu laranjapean egongo dira. EAEn abisu horia izango da denean, itsasertzean izan ezik.
Hasi da eguraldia aldatzen: tenperatura 10 gradu jaitsi da bat-batean
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Gau sargoria, 25 ºC-tik gorako tenperaturekin
Arratsaldetik aurrera tenperatura nabarmen jaitsiko da mendebal/ipar-mendebaldeko haize indartsuari esker. Zaparrada trumoitsuak ere espero dira, mendebaldean batez ere.
Tenperatura jaitsiera asteari ekiteko
Dena dela, beroa, izan, izango da: maximoak 30 ºC-tik hurbil egongo dira kostaldean, eta balio altuagoak barnealdean; minimoak, berriz, 19 ºC inguruan geratuko dira.
Tenperatura atseginak asteburua baino lehen; larunbatetik aurrera, berriz ere 40 graduren bueltan
Kostaldean, maximoak 30 gradutik behera mantenduko dira bihar arte, baina larunbatean nabarmen igoko dira.