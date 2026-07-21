Eguraldia

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tenperatura altuak nagusituko dira, eta termometroek gora egingo dute bihartik

Astean zehar beroa izango da nagusi, eta zerua oskarbi izango da.

EN LA SALVAJE SOL Y OLITAS CON SUROESTE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Udako giroak jarraipena izango du Euskal Herrian aste honetan ere. Eguzkia izango da protagonista nagusia, eta tenperaturek gora egingo dute pixkanaka. Bihartik aurrera termometroek 30 eta 35 ºC arteko balioak hartuko dituzte barnealdean; kostaldean, berriz, ipar haizeari esker, giroa freskoagoa izango da.

Asteartea

Gaur ere uda beteko giroak jarraituko du, baina bero handirik gabe, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Tenperatura maximoek berriro gaindituko dituzte 30 graduak hegoaldeko erdialdean; astelehenarekin alderatuta, gradu bat edo bi jaitsi daiteke tenperatura, hala ere.

Zerua hodei gutxirekin egongo da, goizean goi-hodei batzuk agertuko badira ere. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du, eta bolada bizi batzuk utziko ditu, batez ere hegoaldeko erdialdean.

Asteazkenean, tenperaturek gora

Bihar udako giroak jarraipena izango du, eta tenperaturak berriro igoko dira. Barnealdean maximoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira; kostaldean, berriz, gradu batzuk baxuagoak izango dira.

Giro eguzkitsua nagusituko da, nahiz eta egunaren lehen partean erdi- eta goi-hodei batzuk agertu. Horrez gain, baliteke kalima apur bat ere izatea. Arratsaldean ipar haizea indartu egingo da, eta kostaldeko giroa zertxobait gozatuko du; barnealdean, berriz, sargoria izango da nagusi.

Ostegunean, 30 gradutik gora

Ostegunean ere uda beteko giroak jarraituko du. Tenperatura maximoak, oro har, 30 gradutik gorakoak izango dira, nahiz eta kostaldean zertxobait baxuagoak izan. Baliorik altuenak Ebro ibarrean neurtuko dira.

Gainera, sargori sentsazioa izango da, kalimaren, tenperatura altuen, goi-hodeien ondorioz. Goizean haizea ahul eta aldakor ibiliko da, baina arratsaldean ipar-osagaia nagusituko da, eta bolada batzuk izango dira.

Eguraldia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X