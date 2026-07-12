EGURALDIA
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Hasi da eguraldia aldatzen: tenperatura 10 gradu jaitsi da bat-batean

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Hodeitzarekin batera, haizea etorri da, eta horrelako irudiak utzi ditu azken orduotan. Tenperatura 10 gradu jaitsi da hainbat tokitan, eta hondartza batzuk bat-batean hustu dira.

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