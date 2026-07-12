Hasi da eguraldia aldatzen: tenperatura 10 gradu jaitsi da bat-batean
Hodeitzarekin batera, haizea etorri da, eta horrelako irudiak utzi ditu azken orduotan. Tenperatura 10 gradu jaitsi da hainbat tokitan, eta hondartza batzuk bat-batean hustu dira.
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Tenperaturak jaitsi egingo dira astelehenean
Ordu batzuk lehenago, igandean bertan, Euskalmetek abisu horia ezarri du prezipitazio handiengatik, zaparrada ertainak eta trumoitsuak espero baitira.
Gau sargoria, 25 ºC-tik gorako tenperaturekin
Arratsaldetik aurrera tenperatura nabarmen jaitsiko da mendebal/ipar-mendebaldeko haize indartsuari esker. Zaparrada trumoitsuak ere espero dira, mendebaldean batez ere.
Tenperatura atseginak asteburua baino lehen; larunbatetik aurrera, berriz ere 40 graduren bueltan
Kostaldean, maximoak 30 gradutik behera mantenduko dira bihar arte, baina larunbatean nabarmen igoko dira.
Tenperatura atsegina kostaldean, 25 º ingururekin, eta bero handia barnealdean, 35º baino gehiagorekin
Giro beroa eta sargoria izango da, gutxienez, ostiralera arte.
Tenperaturak jaitsi egingo dira, baina abisu horia ostegunera arte mantenduko da
Termometroek 37 ºC-ra iritsiko dira Ebro bailaran oraindik ere. Gainerako lekuetan egoera lasaiagoa izango da: altuenak 26 ºC ingurukoak izango dira kostaldean eta 35 ºC-koak trantsizio gunean. Zerua nagusiki eguzkitsu egongo da, han-hemenka hodei batzuekin.
Nola jokatu behar da bero-kolpe baten aurrean?
Beroak estu hartzen gaituenetan, larrialdi zerbitzuak prest daude azkar erantzuteko. Baina, beroari nola aurre egin ikastea garrantzitsua da, eurak ailegatu arte. Adibidez, ura ematea komeni da zorabiatuta dagoenari.
Alerta laranja asteartera arte luzatu dute, 38 ºC-ko tenperaturarekin barnealdean
Muturreko tenperaturen ondorioz, lurraldearen zati handi bat abisupean jarraituko du; apur bat jaitsiko dira tenperaturak bihar, baina iparraldeko zonalde batzuetan bakarrik.
Uda giroa nagusituko da asteburuan Euskal Herrian, eta igandean 35 gradutik gorako tenperaturak izango dira
Larunbatean udako giroa sendotuko da eta igandean tenperaturek nabarmen egingo dute gora, batez ere barnealdean.
Aste hasiera grisa eta ezegonkorra
Zerua hodeitsu egongo da eta euria egingo du tarteka gaur goizean, baina arratsaldetik aurrera hobera egingo du.