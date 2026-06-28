Aste hasiera grisa eta ezegonkorra Euskal Herrian
Abisu horiak aktibatu dira igandean, prezipitazio handiak izan daitezkeelako. Datorren astearen hasieran, ezegonkortasuna nagusituko da, zerua hodeitsu egongo da eta euria egingo du tarteka.
Aurreko egunotan Euskal Herrian izan den bero boladak giro freskoagoa ekarri du. Tenperaturak behera egin du, eta hodei ugari eta zaparradak izan dira tarteka.
Astearen hasierarako iragarpenaren arabera, eguraldiak bide beretik jarraituko du. Hodeiak, noizbehinka euriteak eta ostarteak tartekatuko dira, eta beroaldian erregistratutako tenperaturak baino tenperatura leunagoak izango dira.
Igande arratsaldean, giroa erabat ezegonkortu da, eta ekaitzetarako joera hartu du. Zaparrada oso handiak izan daitezke leku batzuetan, eta prezipitazio ugari utz dezakete, batez ere ekialdean, bereziki Nafarroan. Zaparradez gain, txingorra egin dezake eta haize bolada gogorrak izan daitezke.
Astelehenean, hodei askorekin hasiko da eguna, baina ostarteak zabalak izango dira arratsaldean. Goizean, behe hodeiak nagusituko dira berriz ere, eta zirimiria egin dezake iparraldean, baina ostarteak nagusituko dira orduek aurrera egin ahala, eta arratsaldea nahiko argia izango da. Hegoaldean ere, giro eguzkitsua izango dugu goizean. Tenperatura ez da askorik aldatuko, eta iparraldeko haizea ibiliko da berriz ere.
Asteartean, hodei gutxiago izango dira egunaren erdialdeko orduetan. Goizaldean eta lehen eta azken orduetan, behe hodeiak espero ditugu isurialde atlantikoan, eta zirimiri pixka bat egingo du; eguerdi aldera, aldiz, hodeiak gutxitu egingo dira eta giro eguzkitsua izango da. Hegoaldean, giro eguzkitsua gailenduko da egun osoan. Tenperaturak ez du aldaketa handirik izango. Ipar-mendebaldeko eta iparraldeko haizea nagusituko da.
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Muturreko beroaldia Europan
Europako herrialde askotan, muturreko tenperaturak dituzte oraindik, 40 gradurainokoak. Beroaldiak muturreko tenperatura historikoak utzi ditu Alemanian, Danimarkan eta Txekian. Herrialde batzuetan, agintariak ur-kanoiak erabiltzen ari dira herritarrak freskatzeko.
Larunbateko beroak euriteak ekarriko ditu igandean Euskal Herrira
Euskadin metro koadroko 15 litro euri baino gehiago pilatu ahal izango dira ordubetean. Ia Nafarroa osoan eta Ipar Euskal Herrian, berriz, alerta laranja ezarriko dute euriteen ondorioz.
Beroak atseden hartuko du igandean, eta ekaitz arriskua izango da hainbat tokitan
Maximoak nabarmen jaitsiko dira. Kostaldean apalagoa izango da aldaketa, aurreko egunetan ere beroenek behera egin dutelako, baita Nafarroa ekialdean eta hegoaldean ere. Ildo horretatik, beroenak 30 ºC azpitik geratuko dira leku gehienetan.
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Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bero-kupula, ezohiko beroaldia eragiten ari den fenomenoa
Hego haizeak eta eguzki gogorrak tenperaturak sasoiz kanpoko errekorretara eraman dituzte. Bero-kupula deitzen zaio bero-bolada hau eratzen ari den fenomenoari. Hona hemen Euskal Herria itoarazten ari den sargoriaren zergatiak, Arnaitz Fernandez ETBko meteorologoak azalduta.
Ekaineko tenperaturan errekor historikoak neurtu dira: 43,6 ºC Laudion eta 42,9 ºC Baztanen
Beroak ez du atsedenik emango, gutxienez, bihar iluntzera arte. EAE osoan alarma gorria egongo da ezarrita barrualdean, eta laranja, kostaldean. Nafarroan ere, abisu laranjapean egongo dira bihar egun osoan.
Noiz arte jarraituko du muturreko beroaldiak Euskal Herrian?
Tenperatura oso altuak daude leku askotan, alerta berriak aktibatu dituzte eta maximoak 40 ºC inguruan daude. Egoera astearen bigarren erditik aurrera hasiko da aldatzen.
Beroaldiak ekaineko markak hautsi ditu: 41,5 gradu Elorrion eta 26,4ko minimoak Ordizian
Euskalmetek tenperatura maximo eta minimoen ekainerako errekorrak erregistratu ditu hainbat estaziotan, eta Osakidetzak 22 pertsona artatu zituen atzo tenperatura altuekin lotutako arazoengatik.
40º C-tik gorako tenperaturekin abiatu da uda Euskal Herrian eta halaxe jarraituko du datozen egunotan
Iparraldean alarma gorripean daude dagoeneko. EAEn astelehenean aktibatuko dute alarma gorria 12:00etatik 20:00etara; gainera, Segurtasun Sailak LABIren Larrialdi Fasea (0 egoera) aktibatuko du astelehenean, 12:00etatik aurrera. Nafarroan abisu laranja izango da, gutxienez, astearte gauera arte.