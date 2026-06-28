EGURALDIA

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Aste hasiera grisa eta ezegonkorra Euskal Herrian

Abisu horiak aktibatu dira igandean, prezipitazio handiak izan daitezkeelako. Datorren astearen hasieran, ezegonkortasuna nagusituko da, zerua hodeitsu egongo da eta euria egingo du tarteka.

Arratsalde lanbrotsua Oñatin. Argazkia: Gurutze Azcarate.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aurreko egunotan Euskal Herrian izan den bero boladak giro freskoagoa ekarri du. Tenperaturak behera egin du, eta hodei ugari eta zaparradak izan dira tarteka.

Astearen hasierarako iragarpenaren arabera, eguraldiak bide beretik jarraituko du. Hodeiak, noizbehinka euriteak eta ostarteak tartekatuko dira, eta beroaldian erregistratutako tenperaturak baino tenperatura leunagoak izango dira.

Igande arratsaldean, giroa erabat ezegonkortu da, eta ekaitzetarako joera hartu du. Zaparrada oso handiak izan daitezke leku batzuetan, eta prezipitazio ugari utz dezakete, batez ere ekialdean, bereziki Nafarroan. Zaparradez gain, txingorra egin dezake eta haize bolada gogorrak izan daitezke.

Astelehenean, hodei askorekin hasiko da eguna, baina ostarteak zabalak izango dira arratsaldean. Goizean, behe hodeiak nagusituko dira berriz ere, eta zirimiria egin dezake iparraldean, baina ostarteak nagusituko dira orduek aurrera egin ahala, eta arratsaldea nahiko argia izango da. Hegoaldean ere, giro eguzkitsua izango dugu goizean. Tenperatura ez da askorik aldatuko, eta iparraldeko haizea ibiliko da berriz ere.

Asteartean, hodei gutxiago izango dira egunaren erdialdeko orduetan. Goizaldean eta lehen eta azken orduetan, behe hodeiak espero ditugu isurialde atlantikoan, eta zirimiri pixka bat egingo du; eguerdi aldera, aldiz, hodeiak gutxitu egingo dira eta giro eguzkitsua izango da. Hegoaldean, giro eguzkitsua gailenduko da egun osoan. Tenperaturak ez du aldaketa handirik izango. Ipar-mendebaldeko eta iparraldeko haizea nagusituko da.

Eguraldia

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