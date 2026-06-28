LURRIKARAK VENEZUELAN

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Erreskate taldeentzat erlojupeko lasterketa Venezuelan

Herrialdea astindu duten lurrikarak izan ostean, mundu osoko salbamendu- eta erreskate-taldeek lanean jarraitzen dute, atsedenik gabe, hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonen bila.

AME5338. LA GUAIRA (VENEZUELA), 27/06/2026.- Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

Hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonen bila ari dira erreskate-taldeak. Argazkia: EFE.

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hainbat herrialdetako salbamendu eta erreskate taldeak, medikuak eta suhiltzaileak etengabe ari dira lanean, lurrikarek utzitako hondakinen artean harrapatuta geratu diren pertsonen bila. La Guairan bildu dira erreskate talde gehien, kalte handienak jaso dituen eremuan, alegia. Orduak igaro ahala inor bizirik aurkitzeko aukerak gutxitu arren, azken erreskateek itxaropena piztu dute.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Hondamendiaren zenbakiak

Lurrikarek milaka hildako, zauritu eta desagertu utzi ditu, baina erreskate-lanetan jarraitzen dute, pertsona gehiago bizirik aurkitzeko itxaropenarekin.

  • 1.430 hildako, 3.238 zauritu eta 50.000 desagertutik gora.
  • 9 hildako espainiar eta 131 desagertu.
  • Euskal herritar bat hilda eta 2 desagertuta.

Europar Batasuna

Kaja Kallas Europako Atzerri Gaietarako goi-ordezkariak Europar Batasunak hartutako neurrien berri eman du gaur:

  • 5 milioi euroko larrialdiko laguntza kaltetutako komunitateentzat.
  • Babes Zibileko Europako Mekanismoa aktibatu dute, bilaketa eta erreskate taldeak, suhiltzaileak eta medikuak bidaltzeko.
  • Copernicus satelite sistemaren laguntza, kaltetutako eremuak kartografiatu eta laguntza bideratzen laguntzeko.
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