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Ezkabarteko sutea egonkortu dute, baina gune beroak daude perimetrotik gertu

Dagoeneko ez dago fronte aktiborik, baina egun batzuk gehiago emango dituzte lanean, puntu bero horiek erabat itzaltzeko.

Fuego en Ezcabarte, Navarra
Sutea Ezkabarten (Nafarroa). Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Ostegunean Ezkabarten piztutako sutea egonkortzat jo dute. Dagoeneko ez dago fronte aktiborik, baina gune beroak daude perimetrotik gertu, Maria Chivite Nafarroako presidenteak igande goizean azaldu duenez.

Gaurkoan, lurreko lanetan arituko dira batez ere. Aire mailan erabiliko diren bitartekoak gune beroak zaintzeko izango dira.

Tokian bertan zortzi brigada ari dira lanean, ingurumeneko langileekin eta perimetroko zabalgunea egiten ari den bulldozerarekin.

Arratsaldetik aurrera egoera hobetuz badoa, uneotan tokian lanean ari diren baliabideak pixkanaka murriztuz joatea espero dute, baina datozen egunetan brigadak mantentzea.

Iragarkia
18:00 - 20:00

"Albiste hobeak ditugu gaur. Sutea egonkortutzat jo dute. Une honetan ez dago fronte aktiborik, baina gune oso beroak ditugu oraindik perimetrotik gertu",  esan du Chivitek, Untzuko aginte postu aurreratura egindako bisitan. "Beraz, egun batzuetan lanean jarraitzea eskatzen du horrek, puntu bero horiek erabat desagertu arte", gaineratu du.

Sutearen inguruan eta Nafarroa osoan tenperaturak behera eta hezetasunak gora egin izanak egoera hobetzen lagundu dute. Horren aurrean, Chivitek gaineratu du Foru Erkidegoan nekazaritza eta basogintza lanetarako indarrean zeuden murrizketa guztiak bertan behera geratu direla.

Chivitek nabarmendu egin du "sua itzaltzeko lanean aritu diren agente guztien artean egon den koordinazio ona", eta "hemen lehen minututik lanean izan diren suhiltzaileak, Babes Zibileko langileak, basozainak, osasun langileak, foruzainak, guardia zibilak eta nekazariak" gogoratu ditu.

"Datozen egunetarako hezetasun handiagoa egongo da, aurreikuspenen arabera. Beraz, horrek profesionalei lagunduko die sutea guztiz itzaltzen, gerora tenperaturak berriro gora egiteko aukera badago ere", esan du.

Sutea ostegun arratsaldean hasi zen, eta 400 hektarea inguru erre ditu. Dena dela, ingurumeneko teknikariek une honetan mugatuta dagoen perimetroaren balorazioa egingo dute datozen egunetan.

Landa eremua kiskali da, eta ez da azpiegiturarik kaltetu. Ildo horretatik, Anozera doan goi-tentsioko linean egin behar izan zen ebaketa izan zen eragin bakarra, helikopteroek inguruan sua itzaltzeko lanetan lan egin ahal izateko.

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