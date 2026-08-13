Eguzki-eklipse osoa
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Horrela ikusi da eguzki-eklipse historikoa Espainiako txoko ezberdinetan

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Milioika lagunek jarraitu dute Espainiako hainbat lekutatik eguzki-eklipse oso ikusgarria; Iberiar penintsulan halakorik ez zen gertatzen duela 100 urte baino gehiagotik. Fenomenoa 19:30 aldera hasi zen, eta unerik ikusgarriena 20:30ean iritsi zen: eguna erabat ilundu zen minutu batez, berriro argitu aurretik.

Eguzki eklipseak Espainia Gizartea

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