Eguzki-eklipse osoa
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'Gaurik' laburrena, 11.000 metroko altueran

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Iberiaren hegaldi berezi batek eklipsearen irudirik garbienak lortu zituen bart, hodei arriskurik gabe eta garbi-garbi, Palentziako probintzia zeharkatzen ari zela.

Eguzki eklipseak Gizartea

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