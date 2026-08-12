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Ostiralera arte luzatu dute beroagatik ezarritako abisu horia

Tenperatura altuengatik eta oso altuengatik ezarritako abisu horia ostiralera arte gutxienez luzatu du Eusko Jaurlaritzak, hiru egun hauetan tenperatura maximoak 37º ingurukoak izango baitira Euskadin.

GRAFCVA5085. VALENCIA, 21/07/2026.- Una joven combate el calor con un abanico durante este martes en el que las temperaturas máximas rozan los 40 grados en Xixona (Alicante), primer día de la tercera ola de calor que afecta a la Comunitat Valenciana y en la que, a partir de las 13 horas, se activará el aviso naranja por altas temperaturas en el interior Valencia y Alicante, según datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Aemet). EFE/Ana Escobar
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EITB

Azken eguneratzea

Tenperatura altu eta oso altuengatik ezarritako abisu horia ostiralera arte luzatu du Eusko Jaurlaritzak, gaurtik hasita, datozen egunetan 37º inguruko maximoak aurreikusten direlako. 

Asteazken honetarako, abisu horia ezarri dute tenperatura oso altuengatik, 12:00etatik 20:00etara; izan ere, 37º-ko maximoak aurreikusi dituzte trantsizio-eremuan, eta 38º-koak Ebroko ardatzean, baina kostaldean 29º-koak izango dira.

Bihar, osteguna , abisu horiak jarraituko du tenperatura altu iraunkorrengatik egun osoan, eta oso altuengatik 12:00etatik 20:00etara. Epe horretan termometroa 38º-ra irits daiteke Ebroren ardatzean, 37º-ra trantsizio-eremuan eta 33º-ra Kantauri barnealdean; kostaldean, berriz, 27º-ra.

Ostiralean ere antzeko iragarpena egingo dute: abisu horia ezarriko dute tenperatura altu iraunkorrengatik egun osoan, eta oso altuengatik 12:00etatik 20:00etara. Maximoak 35º-koak izango dira Ebroko ardatzean. 

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