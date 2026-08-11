Lurrikara Kolonbian
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Kezka nagusi Euskadin bizi diren kolonbiarren artean: "Komunikazioak kolapsatuta daude"

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Johana Garcia Osorio Euskal Herrian bizi diren 19.000 kolonbiarretako bat da. Lurrikara gertatu zenetik, ez dute izeba baten berririk. 

Kolonbia Lurrikarak Gizartea

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