Gasteizko alkateak barkamena eskatu dio Zeledoni, Andre Maria Zuriaren balantzean politika eta jaiak nahastu izana kritikatu ostean
Akats bati egotzi dizkio bere hitzak, eta babesa adierazi dio Iñaki Kerejazuri, baita 1976ko martxoaren 3ko biktimei ere.
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak barkamena eskatu dio Iñaki Kerejazuri, Zeledonen papera egiten duenari, jaien harira balkoian egindako hitzaldian martxoaren 3ko sarraskia gogoratu izana kritikatu ostean.
Jaien balantzea azaltzeko astelehen honetan egindako prentsaurrekoan, alkateari Zeledonen hitzaldiaz galdetu zaio, eta "Iñaki Kerejazuk izan dezakeen aldarrikapenekiko errespetu osoa" duela erantzun du, baina jaiak eta politika ez direla nahastu behar azpimarratu du.
Hala ere, ordu batzuk geroago, X sare sozialean zabaldutako mezu batean, alkateak honako ñabardura hau egin du: "Politikaren abiadurak eta nekeak batzuetan gaizki jokatzeak eragiten dute. Horregatik, zerbait azaldu nahi dut: Andre Maria Zuriaren balantzean ez naiz zorteko egon batzuek jaiei buruz egiten duten politizazioa aipatzean (pankartekin eta banderekin lotutako polemikekin), Zeledonek Martxoaren 3ari buruz esandakoez galdetu didatenean".
"Nire babes osoa Iñaki Kerejazuri, barkamena eskatu nahi diot, eta nire oroitzapena helarazi nahi diet 1976ko biktimei. Nire asmoa ez da, inondik inora, tragedia haren oroimen kolektiboa zikintzea, eta are gutxiago 50. urteurrenean", azpimarratu du.
"Jai paregabeak izan dira, ia biribilak"
Jaien balantzeari dagokionez, alkateak "paregabeak, ia biribiltzat" jo ditu, parte-hartze masiboarekin, delituen gorakadarik gabe eta sexu-eraso larririk gabe.
Sonia Diaz de Corcuera Kultura zinegotziarekin batera agertu da Etxebarria, goizaldean Zeledon San Migel dorrera itzuli eta ordu gutxira, aurtengo jaiei amaiera emateko.
Alkateak oso balantze positiboa egin du, eta azpimarratu du Zeledonen jaitsieran 70.000 pertsona bildu zirela, eta gaur goizaldean, haren igoeran, 40.000 pertsona inguru.
Gainera, delinkuentzia mantendu egin dela azaldu du: 395 salaketa izan dira (iaz baino lau gehiago), eta sexu-eraso larriengatiko protokoloa ez da aktibatu, sexu-askatasunaren aurkako lau salaketarekin; iaz zortzi izan ziren. 46 atxiloketa izan dira eta 53 pertsona ikertu dituzte.
Sexu-erasoen prebentzioaren harira, puntu moreak informazio bila hurbildu diren 11.000 pertsona artatu ditu, eta horietatik 4.000 gizonak izan dira.
Kontzertu nagusiek, Foruen Plazan, 50.500 pertsona bildu dituzte. Jendetsuena Celtas Cortos taldearena izan da, 11.000rekin, ondoren SArena eta Leire Martinezena.
Arrakasta handia izan dute, halaber, Espainia plazako berbena-orkestrek (45.000 pertsona) eta Prado parkeko umore-txokoak (20.000 pertsona inguru izan dira bakarrizketak ikusten).
Puntu negatiboen artean, zezensuzkoa egun batean bertan behera uztea eragin zuen "ekintza bandalikoa" eta Zeledonen jaitsieraren ostean bildutako zaborra (3.900 kilogramo hondakin, 1.200 gehiago) areagotu izana kritikatu ditu alkateak, plazan kamisetak bustita uzteko aurtengo "modaren" ondorioz.
Era berean, jaietan izandako atxiloketa batean hainbat ertzainek jasan zituzten erasoak gaitzesteko mezu bat bidali du Etxebarriak.
Etorkizunari begira, alkateak eta zinegotziak onartu dute paseotxoa aztertuko dutela. Aurten ibilbide bakarra estreinatu du eta arrakasta izaten jarraitzen du, baina "luzeegia" egiten dela deitoratu dute, nahiz eta gogorarazi duten ibilbide berria kuadrillekin hitzartu zutela.
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