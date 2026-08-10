SEXU-INDARKERIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bizkaitar bat atxilotu dute Donemiliaga Kukulan hainbat neskaren ustezko jazarlea izatea egotzita

Lau salaketa jarri dira haren aurka, eta beste lau ere aurkeztea espero da, egun batzuk lehenago izandako antzeko gertakariengatik.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak gizonezko bizkaitar bat atxilotu du Donemiliaga Kukulan (Errioxa) sexu-askatasunaren aurkako delituak, adingabeak galbideratzea eta hainbat neskatori mehatxuak egitea egotzita, ostiral honetan izandako gertakariengatik. Gurasoek lau salaketa jarri dituzte Badarango kuartelean.

EITBk jakin ahal izan duenez, salaketa horiei beste lau gehitu dakizkieke, egun batzuk lehenago autobus batean izandako beste istilu batek eraginda; izan ere, atxilotuak ustez beste adingabe batzuk jazarri zituen.

Gizona, 60 urtekoa, alokairuko etxebizitza batera joan zen bizitzera Donemiliaga Kukulan duela hogei bat egun. Atxilotu eta karguekin aske utzi ondoren, herritarrek mobilizazio bat egin zuten, eta, Ismael Maestro Donemiliagako alkatearen arabera, mobilizazio horrek "behartu" egin du gizona udalerritik alde egitera.

Ospakizun betean

Maestroren arabera, erroldatutako 220 biztanle inguruko udalerriak 500 pertsona baino gehiago bildu zituen joan den ostiralean, kultur astea ospatzen ari zirelako eta aterpetxe bat eta taberna bat ere inauguratzen ari zirelako.

Arratsalde horretan, atxilotua "hainbat neskatori piropoak esaten hasi zen, ondoren etxera laguntzeko proposatu zien, eta horietako bat eramaten ere saiatu zen, besotik heldu baitzion", azaldu du. Gertakariak herriko plazan izan ziren. Bertan, beste neskato bat, besteak baino handixeagoa, bere portaeraz ohartu zen eta zaplazteko bat eman zion. Ondorioz, ustezko jazarleak etxera ihes egin zuen.

Gertakariek zalaparta handia sortu zuten bizilagunen artean, eta gizonak hitzezko mehatxuak egin zizkien gurasoei azalpen eske joan zitzaizkionean. Horren guztiaren ondorioz, Ezkaraiko postutik Guardia Zibilaren patruila bat iritsi zen eta gizona atxilotu zuten.

Gertaera horien aurka protesta egiteko, eta atxilotua aske utzi ondoren, igandean herritarrek martxa bat egin zuten, eta elkarretaratze "baketsu" bat egin zuten ustezko erasotzailearen etxearen aurrean, herritik alde egiteko eskatzeko.

Gainera, alkateak azaldu du alokairuko etxebizitzaren jabeari eskatu diola kontratua bertan behera uzteko eta sarraila-zilindroa aldatzeko, horretarako "arrazoi justifikatua eta oinarri legala" dagoela iritzita.

Era berean, Gobernuak Errioxan duen Ordezkaritzari eskatuko dio Guardia Zibilaren postuei eta inguruko udalei gizonaren argazkia zabaltzeko, inguru horietara itzultzen den ala ez jakiteko.

Errioxa Indarkeria matxista Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X