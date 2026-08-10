Bizkaitar bat atxilotu dute Donemiliaga Kukulan hainbat neskaren ustezko jazarlea izatea egotzita
Lau salaketa jarri dira haren aurka, eta beste lau ere aurkeztea espero da, egun batzuk lehenago izandako antzeko gertakariengatik.
Guardia Zibilak gizonezko bizkaitar bat atxilotu du Donemiliaga Kukulan (Errioxa) sexu-askatasunaren aurkako delituak, adingabeak galbideratzea eta hainbat neskatori mehatxuak egitea egotzita, ostiral honetan izandako gertakariengatik. Gurasoek lau salaketa jarri dituzte Badarango kuartelean.
EITBk jakin ahal izan duenez, salaketa horiei beste lau gehitu dakizkieke, egun batzuk lehenago autobus batean izandako beste istilu batek eraginda; izan ere, atxilotuak ustez beste adingabe batzuk jazarri zituen.
Gizona, 60 urtekoa, alokairuko etxebizitza batera joan zen bizitzera Donemiliaga Kukulan duela hogei bat egun. Atxilotu eta karguekin aske utzi ondoren, herritarrek mobilizazio bat egin zuten, eta, Ismael Maestro Donemiliagako alkatearen arabera, mobilizazio horrek "behartu" egin du gizona udalerritik alde egitera.
Ospakizun betean
Maestroren arabera, erroldatutako 220 biztanle inguruko udalerriak 500 pertsona baino gehiago bildu zituen joan den ostiralean, kultur astea ospatzen ari zirelako eta aterpetxe bat eta taberna bat ere inauguratzen ari zirelako.
Arratsalde horretan, atxilotua "hainbat neskatori piropoak esaten hasi zen, ondoren etxera laguntzeko proposatu zien, eta horietako bat eramaten ere saiatu zen, besotik heldu baitzion", azaldu du. Gertakariak herriko plazan izan ziren. Bertan, beste neskato bat, besteak baino handixeagoa, bere portaeraz ohartu zen eta zaplazteko bat eman zion. Ondorioz, ustezko jazarleak etxera ihes egin zuen.
Gertakariek zalaparta handia sortu zuten bizilagunen artean, eta gizonak hitzezko mehatxuak egin zizkien gurasoei azalpen eske joan zitzaizkionean. Horren guztiaren ondorioz, Ezkaraiko postutik Guardia Zibilaren patruila bat iritsi zen eta gizona atxilotu zuten.
Gertaera horien aurka protesta egiteko, eta atxilotua aske utzi ondoren, igandean herritarrek martxa bat egin zuten, eta elkarretaratze "baketsu" bat egin zuten ustezko erasotzailearen etxearen aurrean, herritik alde egiteko eskatzeko.
Gainera, alkateak azaldu du alokairuko etxebizitzaren jabeari eskatu diola kontratua bertan behera uzteko eta sarraila-zilindroa aldatzeko, horretarako "arrazoi justifikatua eta oinarri legala" dagoela iritzita.
Era berean, Gobernuak Errioxan duen Ordezkaritzari eskatuko dio Guardia Zibilaren postuei eta inguruko udalei gizonaren argazkia zabaltzeko, inguru horietara itzultzen den ala ez jakiteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskal Herrian eguzki eklipse osoa Fiteron ikusiko da luzaroen
Tokiaren arabera ezberdin ikusiko da eklipsea; osoa toki batzuetan, partziala besteetan. Eta itzalaldiaren iraupena ere aldatu egingo da aukeratutako parajearen arabera. Euskal Herrian gertakari astronomiko honetaz gozatzeko tokirik onena Fitero izango da, Nafarroan. 86 segundo iraungo du eta ikusmin handia dago bertan.
Ander Lopez Lerena (Bogota): 'Gosaltzen ari ginela hasi da lurra mugitzen, baina hemen ez da hainbesterako izan'
Lurrikara izan den unean, Kolonbian zen EITBko gure lankide Ander Lopez de Lerena. Hiriburuan, Bogotan nabaritu du astindua. Medellinen ere nabaritu da astindua eta baita Venezuelan, Ekuadorren eta Panaman ere.
Huelvako Niebla inguruan piztutako suteak kontroletik kanpo jarraitzen du, 20.000 hektarea kiskali ostean
Huelvako baso sutea kontrolatu ezinik jarraitzen dute suhiltzaileek. Niebla inguruan piztutako garrek aurrera jarraitzen dute eta dagoeneko 20.000 hektareako eremua kiskali dute. Ehunka lagun atera behar izan dituzte etxetik.
Donostiako Piraten Abordatzearen unerik onenak
Ehunka gaztek osatu dute piraten abordatzea, Donostiako portutik Kontxako hondartzaraino. Ontzi batzuk uretara sartu eta berehala hondoratu dira, baina beste batzuk jai giroan iritsi dira helmugara, eta, tradizioak dioen bezala, ez dira falta izan bandera piratak eta baimendutako 'ontzien lapurreta'.
Gasteizko alkateak barkamena eskatu dio Zeledoni, Andre Maria Zuriaren balantzean politika eta jaiak nahastu izana kritikatu ostean
Akats bati egotzi dizkio bere hitzak, eta babesa adierazi dio Iñaki Kerejazuri, baita 1976ko martxoaren 3ko biktimei ere.
ONCEk eta Jaurlaritzak LightSound gailua aurkeztu dute, ikusmen-urritasuna duten pertsonek eklipsea 'entzun' ahal izateko
Gailu iraultzailea da, itsuek edo ikusmen-arazoak dituztenek fenomeno astronomikoa esperimentatu dezaten. LightSound du izena, eta eguzki-argiaren intentsitatea denbora errealeko soinu bihurtzen duen aparatua da.
Eklipsea ikusteko planik gabe? Adi ekitaldi historiko honetaz gozatzeko proposamen hauei
Aukera zabala dugu Euskal Herrian: itsasotik, mahasti batetik edo gure gailurretatik nahiz gidatutako behaketa batean teleskopioz, besteak beste, ikusi dezakegu abuztuak 12ko eklipsea.
Gasteizko tranbia ez da erdigunetik ibiliko irailera arte
Alaba Jeneralaren eta Independentzia kaleen urbanizazio-obrek eragin dute mozketa; bertan, besteak beste, zoladura homogeneoa jarriko da, bideen zati bat berriztuko da eta hainbat konponketa egingo dira.
Eguzki-eklipse osoen inguruko lau sekretu txundigarri
Ba al zenekien Antzinako Grezian eklipseek iragartzen zuten mekanismo bat zutela? Eta eklipseek iraungitze-data dutela? Eklipseen inguruko bitxikerietako batzuk bildu ditugu hemen.