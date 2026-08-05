ZUZENEAN
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Zuzenean: Abordatze Pirata

Iragarkia
abordaje pirata donosti
18:00 - 20:00
egun
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abordaje pirata donosti

Azken eguneratzea

Donostiako Piraten esku izaten da hiriaren abordaia, Gipuzkoako hiriburuko kaitik irten eta Kontxako hondartzan lehorreratuz. Ekitaldiaren emanaldia 16:25ean hasiko da.
Donostiako Aste Nagusia 2025 Donostia Gizartea

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