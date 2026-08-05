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Zuzenean: Artillerok hasiera emango dio 2026ko Donostiako Aste Nagusiari

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante el cañonazo de las fiestas de San Sebastián, en los jardines de Alderdi Eder, a 9 de agosto de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). El cañonazo es el referente para el arranque de una semana que donostiarras y visitantes disfrutan cada vez con mayor participación. Desde 1993, el primer día de la Semana Grande, la persona que encarna la figura del Artillero Mayor es la encargada de prender la mecha dando así comienzo a ocho días de fiesta en San Sebastián. Unanue / Europa Press 09 AGOSTO 2025;CAÑONAZO;EUSKADI;SAN SEBASTIÁN;FIESTAS;ARRANQUE;SEMANA GRANDE;ARTILLERO;CAÑÓN; 09/8/2025
18:00 - 20:00
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(Foto de ARCHIVO) Varias personas durante el cañonazo de las fiestas de San Sebastián, en los jardines de Alderdi Eder, a 9 de agosto de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). El cañonazo es el referente para el arranque de una semana que donostiarras y visitantes disfrutan cada vez con mayor participación. Desde 1993, el primer día de la Semana Grande, la persona que encarna la figura del Artillero Mayor es la encargada de prender la mecha dando así comienzo a ocho días de fiesta en San Sebastián. Unanue / Europa Press 09 AGOSTO 2025;CAÑONAZO;EUSKADI;SAN SEBASTIÁN;FIESTAS;ARRANQUE;SEMANA GRANDE;ARTILLERO;CAÑÓN; 09/8/2025

Azken eguneratzea

Kanoikadak Donostiako Aste Nagusiari hasiera emango dio. "Artillero 2026", zuzenean 18:00etatik aurrera.

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