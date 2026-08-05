Gasteizko jaietako egun handia heldu da, eta programazioaren zati handi bat kolokan dago, greba dela eta
Blusen eta nesken koadrilek Andre Maria Zuriari egindako lore eskaintza eta aurreskua izango dira asteazken honetan Gasteizko jaietako egun nagusiko ekitaldi nagusiak. Ikuskizunetako teknikarien grebak La pasión infinita lanaren funtzioa bertan behera uztera behartu du dagoeneko, eta programaren beste ekitaldi batzuk zalantzan mantentzen ditu.
Gasteizek Andre Maria Zuriaren jaietako egun handia biziko du gaur. Tradizioa izango da protagonista berriro ere, hiriko zaindariaren omenezko ekitaldi erlijioso eta instituzionalekin. Hala ere, ikuskizunen eta ekitaldien sektoreko langileek deitutako grebak gaurko aurreikusitako jai-programazioaren zati bat alda dezake.
Lehenengo ekitaldiak 07:00etan hasi dira, Egunsentiko Arrosarioarekin. Hirigune Historikoan barrena ibiltzen dira, kantuz eta otoitzez lagunduta.
08:00etan, egunsentiko meza egingo da Andre Maria Zuriaren plazan, eta, ordubete geroago, jaietako unerik berezienetako bat: blusen eta nesken kuadrilla guztiek San Migel elizako balkoitik lore-eskaintza eta ohorezko aurreskua egingo dute Andre Maria Zuriaren alde.
Agendak 13:00etan jarraituko du, Lascaray SA enpresari Gasteizko Urrezko Domina emango baitio. Ekitaldia Goiuri Jauregian izango da, eta Maider Etxebarria alkatea izango du buru.
Egun osoan zehar, gainera, hiriko kaleetan jende guztiarentzako jarduerak izango dira, erraldoi eta buruhandiekin, Gargantuarekin, haurrentzako jolasekin, antzerkiarekin eta musika-proposamenekin, datorren astelehenera arte iraungo duten jaien barruan.
"La pasion infinita", bertan behera grebagatik
Euskadiko ikuskizunetako teknikarien grebak hiriko kultur programazioan eragina izan du. Gasteizko Udal Antzokien Sareak jakinarazi du bertan behera utzi duela asteazken honetan, abuztuaren 5ean, 20:00etan Felix Petite Antzokian egitekoa zen La pasion infinita lanaren emanaldia.
Ikuskizuna Antzokien Udal Sarearen 2026ko udaberri-udako denboraldian sartzen da, eta ezin izango da egin, ezin izango baita emanaldirako behar den muntaia teknikoa egin, grebaren ondorioz.
Oraingoz, bihar, abuztuak 6, egitekoak diren emanaldi-sortak ohiko programazioari eutsiko dio, baina grebaren araberakoa izango da.
Internet bidez sarrerak erosi zituztenek automatikoki jasoko dute zenbatekoa, inolako eskaerarik egin beharrik gabe. Txarteldegian edo telefonoz erositako sarreren kasuan, irailaren 10etik aurrera eskatu ahal izango da itzulketa, Antzokien Udal Sareko leihatilan (Espainia plazako turismo bulegoan) edo 945 161 045 telefonoan. Sarrera aurkeztu beharko da itzulketa izapidetzeko.
Grebak loka jarri ditu hainbat ekitaldi
Ospakizuna bat dator ikuskizunen eta ekitaldien sektoreko langileek beren hitzarmen kolektiboaren negoziazioaren blokeoa salatzeko deitutako greba-egunarekin. Bi urte eta erdi baino gehiago luzatu da hori.
Lanuztearen ondorioz, txosnetan aurreikusita zeuden kontzertuak bertan behera geratu dira, eta programa ofizialeko hitzordu garrantzitsu batzuk airean daude; besteak beste, Leire Martinezek gauerdian Foruen plazan emango duen kontzertua.
Langileek elkarretaratzea deitu dute 18:00etan, Correos eraikinaren aurrean, hitzarmenaren negoziazioan aurrerapausoak eskatzeko.
EITBren estaldura berezia
EiTBk Andre Maria Zuriaren jaien egun handiaren jarraipen berezia egingo du bere hedabideen bitartez. Radio Vitoriak programazio berezia eskainiko du lehen ordutik.
Ostiralean Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera eskainiko du, ETB1en eta ETB ONen, eta igande goizaldean jaien amaiera ere emango da, Zeledonen igoerarekin, hori ere zuzenean.
Programazioaz gain, Andre Maria Zuriaren Pilota Txapelketako finalaurrekoen eta finalaren emanaldiak izango dira, baita ohiko Txistulari Kontzertua ere, ETB ONen.
ANDRE MARIA ZURIAREN JAIAK
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