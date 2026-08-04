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Poliziak duela 16 urte Fiteroko monasteriotik lapurtutako egurrezko erliebe bat berreskuratu du

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Fiteroko Santa Klara Monasterioko aldare nagusian zegoen, eta handik hartu zuten duela 16 urte. Zizelkatutako egurrezko erliebea herriko apaizari eman zaio. 

Nafarroa Lapurretak Eliza Katolikoa Gizartea

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