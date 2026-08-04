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Zuzenean: Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera

Iragarkia
(Foto de ARCHIVO) Edurne y Celedón Txiki en las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/8/2022
18:00 - 20:00
egun
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(Foto de ARCHIVO) Edurne y Celedón Txiki en las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/8/2022

Azken eguneratzea

Jarraitu zuzenean Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera, Ilaski Serranoren eta Josu Pedruzoren komentarioekin.
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