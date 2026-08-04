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En directo: Bajada de Edurne y Celedón Txiki

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(Foto de ARCHIVO) Edurne y Celedón Txiki en las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/8/2022
18:00 - 20:00
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(Foto de ARCHIVO) Edurne y Celedón Txiki en las fiestas de La Blanca de Vitoria-Gasteiz REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/8/2022
Euskaraz irakurri: Zuzenean: Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera 2026

Última actualización

Sigue en directo la bajada de Edurne y Celedón Txiki, con los comentarios de Ilaski Serrano y Josu Pedruzo.
Vitoria-Gasteiz Fiestas Fiestas de La Blanca 2026 Sociedad

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(Foto de ARCHIVO) Bajada del Celedón durante el inicio de las fiestas de ‘La Blanca’ 2025, a 4 de agosto de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Las fiestas de Vitoria en honor a la Virgen Blanca comienzan hoy, 4 de agosto, con la bajada del celedón y el tradicional chupinazo y se alargan hasta el 9 de agosto. Mañana, es el día grande de las fiestas, en el que tiene lugar la ofrenda floral y Aurresku de honor a la Virgen Blanca por las cuadrillas de Blusas y Neskas. Además, hay comparsas de gigantes y cabezudos, conciertos de la banda de música de la corporación municipal y otras actividades, como suelta de vaquillas o campeonato de bolo alavés. Iñaki Berasaluce / Europa Press 04/8/2025
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Vitoria-Gasteiz da la bienvenida a La Blanca con la tradicional bajada de Celedón

Las fiestas de La Blanca arrancan este martes a las 18:00 horas con el tradicional chupinazo, que este año lanzará el Baskonia, y la bajada de Celedón en una plaza de la Virgen Blanca repleta de público. EITB ofrecerá en directo el inicio de las celebraciones desde las 17:30 horas en ETB2 y eitb.eus en una programación especial que acompañará los principales actos de las fiestas hasta el 9 de agosto.

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