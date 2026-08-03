Fiestas de la Virgen Blanca
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Maider Etxebarria hace balance de los proyectos de la ciudad a las puertas de las fiestas de la Virgen Blanca

Publicidad
Gasteiz Maider Etxebarria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maider Etxebarriak hiriko proiektuen balantzea egin du, Andra Mari Zuriaren jaien atarian
author image

EITB

Última actualización

"Ha sido un año fructífero para la ciudad", ha señalado la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria. El siguiente reto son las fiestas de la Virgen Blanca. 400 actos están programados para los próximos días.

Fiestas de La Blanca 2026 Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sin refugio y sin alimentos: la crisis migratoria satura el CETI de Ceuta y desborda a las ONG

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado desde hace varios días. Cientos de migrantes procendentes tanto de Marruecos como de países del África subsahariana (como Sudán o Chad) permanecen a la espera en la playa de El Trampolín y en el exterior del CETI tras quedarse sin plaza. Mientras, la presión migratoria desborda también la capacidad de atención de las ONG. Su prioridad es dar de comer a los migrantes que no han comido desde que llegaron, pero también se encargan de informarles sobre sus derechos.

Cargar más
Publicidad
X