Maider Etxebarria hace balance de los proyectos de la ciudad a las puertas de las fiestas de la Virgen Blanca

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado desde hace varios días. Cientos de migrantes procendentes tanto de Marruecos como de países del África subsahariana (como Sudán o Chad) permanecen a la espera en la playa de El Trampolín y en el exterior del CETI tras quedarse sin plaza. Mientras, la presión migratoria desborda también la capacidad de atención de las ONG. Su prioridad es dar de comer a los migrantes que no han comido desde que llegaron, pero también se encargan de informarles sobre sus derechos.