Maider Etxebarria hace balance de los proyectos de la ciudad a las puertas de las fiestas de la Virgen Blanca
"Ha sido un año fructífero para la ciudad", ha señalado la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria. El siguiente reto son las fiestas de la Virgen Blanca. 400 actos están programados para los próximos días.
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El Gobierno Vasco pide al Gobierno español y a la UE un "plan estructural" de migración con "responsabilidades claras"
Según la consejera Melgosa, lo ocurrido en Ceuta es de una "gravedad extraordinaria" y confirma algo que el Gobierno Vasco lleva tiempo advirtiendo: "a migración hace mucho que dejó de ser una realidad coyuntural".
Cientos de migrantes llegados a Ceuta permanecen en la playa, en condiciones cada vez más precarias
La Policía ha acordonado la playa del Trampolín para evitar que los migrantes salgan del campamento improvisado hacia la ciudad. Hay escasez de alimentos, falta de agua y una creciente tensión entre las personas concentradas. La situación para estas personas es cada vez más dura, especialmente por la incertidumbre sobre su futuro.
Detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en San Sebastián
Los hechos sucedieron durante la madrugada del sábado, en una vivienda de Amara, y la detención se realizó esa misma mañana. El hombre se encuentra a disposición judicial.
El tramo de Deustu de los túneles de Artxanda volverá a abrir mañana
La Diputación Foral de Bizkaia ha mejorado el revestimiento y los sistemas de drenaje, las galerías de evacuación, así como la iluminación y los sistemas automáticos de incidentes. En otoño comenzará la actuación sobre el tramo de La Salve.
Detenido un hombre en Angelu acusado de abusar sexualmente de su hija de 10 años
El detenido habría agredido sexualmente a su hija en su domicilio, cuando la niña pasaba las vacaciones con él. El hombre ha ingresado en prisión preventiva por orden del juez.
Camiones cisterna trasladan agua a Karrantza para garantizar el suministro
Camiones cisterna trasladan diariamente 250 metros cúbicos de agua al municipio vizcaíno de Karrantza para garantizar el suministro tras el descenso de las reservas disponibles por la falta de precipitaciones de las últimas semanas.
La Audiencia Nacional investiga si la entrada masiva de migrantes en Ceuta fue una acción organizada
La jueza María Tardón ha abierto diligencias previas y ha solicitado a la Policía Nacional un informe para determinar si la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio respondió a una actuación concertada o dirigida por una organización criminal.
Sin refugio y sin alimentos: la crisis migratoria satura el CETI de Ceuta y desborda a las ONG
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado desde hace varios días. Cientos de migrantes procendentes tanto de Marruecos como de países del África subsahariana (como Sudán o Chad) permanecen a la espera en la playa de El Trampolín y en el exterior del CETI tras quedarse sin plaza. Mientras, la presión migratoria desborda también la capacidad de atención de las ONG. Su prioridad es dar de comer a los migrantes que no han comido desde que llegaron, pero también se encargan de informarles sobre sus derechos.
BetiON ampliará su atención para detectar la soledad no deseada y apoyar a 1500 personas cuidadoras
El servicio público de teleasistencia incorporará planes personalizados para personas usuarias en riesgo de soledad y ampliará el acompañamiento a quienes cuidan de familiares mayores o dependientes en sus hogares. Las nuevas actuaciones completan la extensión de la teleasistencia predictiva y avanzada anunciada en julio.