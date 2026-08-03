MIGRACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco pide al Gobierno español y a la UE un "plan estructural" de migración con "responsabilidades claras"

Según la consejera Melgosa, lo ocurrido en Ceuta es de una "gravedad extraordinaria" y confirma algo que el Gobierno Vasco lleva tiempo advirtiendo: "a migración hace mucho que dejó de ser una realidad coyuntural".
Migranteak Irun
Imagen de varios migrantes en Irun.
Euskaraz irakurri: Jaurlaritzak "erantzukizun argiak" dituen "egiturazko migrazio plana" eskatu die Espainiari eta Europari
author image

EITB

Última actualización

"Una respuesta inmediata, coordinada y respetuosa con los Derechos Humanos" así como un "plan estructural de migración, con planificación, financiación y responsabilidades claras". Es la exigencia  de la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, al Gobierno de España y a la UE ante lo ocurrido en Ceuta.

"Lo ocurrido es de una gravedad extraordinaria y confirma algo que el Gobierno Vasco lleva tiempo advirtiendo: la migración hace mucho que dejó de ser una realidad coyuntural y no puede seguir gestionándose mediante parches, repartos de urgencia o decisiones adoptadas sin contar con los territorios que después deben responder", ha indicado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Melgosa ha trasladado su solidaridad por las personas que han perdido la vida en su intento de acceder a Ceuta desde Marruecos, con sus familias, con la ciudadanía de la ciudad autónoma y con quienes trabajan sobre el terreno.

Ante esta situación ha exigido al Ejecutivo español y a Europa una respuesta "inmediata, coordinada y plenamente respetuosa con los derechos humanos, pero también un plan estructural de migración con planificación, financiación y responsabilidades claras".

Posibles consecuencias en Irun

Ha señalado que el "refuerzo" policial anunciado por Francia, "que ya está" implementado, obliga al Ejecutivo autonómico a "reconocer de inmediato qué consecuencias puede tener esta crisis en Irun, en la 'frontera de norte', y en los sistemas vascos de acogida y protección".

Preguntada por si el Gobierno de España se ha puesto en contacto con el Ejecutivo autonómico para poder tramitar la gestión de algunas personas que puedan terminar acudiendo a la CAV, Melgosa ha señalado que, a día de hoy, "es imposible" saber cuántas personas han llegado a Ceuta por lo que el Gobierno Vasco no puede saber "cuál es el siguiente paso".

Titulares de Hoy Gobierno Vasco Irún Migración Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sin refugio y sin alimentos: la crisis migratoria satura el CETI de Ceuta y desborda a las ONG

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra saturado desde hace varios días. Cientos de migrantes procendentes tanto de Marruecos como de países del África subsahariana (como Sudán o Chad) permanecen a la espera en la playa de El Trampolín y en el exterior del CETI tras quedarse sin plaza. Mientras, la presión migratoria desborda también la capacidad de atención de las ONG. Su prioridad es dar de comer a los migrantes que no han comido desde que llegaron, pero también se encargan de informarles sobre sus derechos.

Cargar más
Publicidad
X