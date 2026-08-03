"Una respuesta inmediata, coordinada y respetuosa con los Derechos Humanos" así como un "plan estructural de migración, con planificación, financiación y responsabilidades claras". Es la exigencia de la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, al Gobierno de España y a la UE ante lo ocurrido en Ceuta.

"Lo ocurrido es de una gravedad extraordinaria y confirma algo que el Gobierno Vasco lleva tiempo advirtiendo: la migración hace mucho que dejó de ser una realidad coyuntural y no puede seguir gestionándose mediante parches, repartos de urgencia o decisiones adoptadas sin contar con los territorios que después deben responder", ha indicado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Melgosa ha trasladado su solidaridad por las personas que han perdido la vida en su intento de acceder a Ceuta desde Marruecos, con sus familias, con la ciudadanía de la ciudad autónoma y con quienes trabajan sobre el terreno.

Ante esta situación ha exigido al Ejecutivo español y a Europa una respuesta "inmediata, coordinada y plenamente respetuosa con los derechos humanos, pero también un plan estructural de migración con planificación, financiación y responsabilidades claras".

Posibles consecuencias en Irun



Ha señalado que el "refuerzo" policial anunciado por Francia, "que ya está" implementado, obliga al Ejecutivo autonómico a "reconocer de inmediato qué consecuencias puede tener esta crisis en Irun, en la 'frontera de norte', y en los sistemas vascos de acogida y protección".



Preguntada por si el Gobierno de España se ha puesto en contacto con el Ejecutivo autonómico para poder tramitar la gestión de algunas personas que puedan terminar acudiendo a la CAV, Melgosa ha señalado que, a día de hoy, "es imposible" saber cuántas personas han llegado a Ceuta por lo que el Gobierno Vasco no puede saber "cuál es el siguiente paso".



