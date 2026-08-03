betiON ampliará su atención para detectar la soledad no deseada y apoyar a 1.500 personas cuidadoras

El Gobierno Vasco reforzará el servicio público de teleasistencia betiON con dos nuevas líneas de actuación dirigidas a prevenir la soledad no deseada y mejorar el apoyo a las personas cuidadoras. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha presentado en Donostia estas medidas, que permitirán desarrollar planes personalizados para 100 personas usuarias identificadas con riesgo de aislamiento social y ofrecer acompañamiento específico a 1.500 personas que cuidan en sus domicilios a familiares mayores o en situación de dependencia.

Estas iniciativas completan la nueva etapa de la teleasistencia pública vasca, que en julio anunció la extensión de la tecnología predictiva y avanzada a 4.400 personas. El objetivo es utilizar las nuevas herramientas para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad, aunque serán los equipos profesionales quienes realicen la valoración, definan las intervenciones y mantengan la toma de decisiones.

“Hoy completamos la presentación realizada en julio incorporando dos dimensiones fundamentales del bienestar: la necesidad de mantener vínculos y relaciones significativas y la obligación de cuidar también a quienes cuidan”, ha señalado Melgosa.