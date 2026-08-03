TELEASISTENCIA
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betiON ampliará su atención para detectar la soledad no deseada y apoyar a 1.500 personas cuidadoras

El servicio público de teleasistencia incorporará planes personalizados para personas usuarias en riesgo de soledad y ampliará el acompañamiento a quienes cuidan de familiares mayores o dependientes en sus hogares. Las nuevas actuaciones completan la extensión de la teleasistencia predictiva y avanzada anunciada en julio.
Bilbao 16-04-2025 16 Rueda de prensa para presentar el último balance del programa de teleasistencia Beti On /// Beti ON telelaguntza programaren azkeneko balantzea aurkezteko prentsaurrekoa © MITXI
Servicio BetiOn. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: betiONek bere zerbitzua zabalduko du nahi ez den bakardadea detektatzeko eta 1.500 zaintzaileri laguntzeko
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EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco reforzará el servicio público de teleasistencia betiON con dos nuevas líneas de actuación dirigidas a prevenir la soledad no deseada y mejorar el apoyo a las personas cuidadoras. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha presentado en Donostia estas medidas, que permitirán desarrollar planes personalizados para 100 personas usuarias identificadas con riesgo de aislamiento social y ofrecer acompañamiento específico a 1.500 personas que cuidan en sus domicilios a familiares mayores o en situación de dependencia.

Estas iniciativas completan la nueva etapa de la teleasistencia pública vasca, que en julio anunció la extensión de la tecnología predictiva y avanzada a 4.400 personas. El objetivo es utilizar las nuevas herramientas para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad, aunque serán los equipos profesionales quienes realicen la valoración, definan las intervenciones y mantengan la toma de decisiones.

“Hoy completamos la presentación realizada en julio incorporando dos dimensiones fundamentales del bienestar: la necesidad de mantener vínculos y relaciones significativas y la obligación de cuidar también a quienes cuidan”, ha señalado Melgosa.

Planes personalizados contra la soledad no deseada

La nueva línea de atención abordará situaciones de soledad no deseada entre personas usuarias de betiON mediante planes personalizados. La tecnología permitirá identificar señales de riesgo, pero el acompañamiento continuará basado en la intervención profesional y en el conocimiento de cada situación individual.

El servicio buscará reforzar los vínculos sociales, detectar necesidades de apoyo y evitar que el aislamiento avance hasta convertirse en un factor de deterioro del bienestar y la autonomía de las personas mayores.

Más apoyo para quienes cuidan en casa

La segunda actuación estará dirigida a las personas cuidadoras, un colectivo formado por alrededor de 107.000 personas en Euskadi. betiON incorporará una atención que tendrá en cuenta no solo las necesidades de la persona usuaria del servicio, sino también la situación de quien asume diariamente las tareas de cuidado.

Los equipos profesionales podrán identificar señales de agotamiento o sobrecarga y ofrecer información, orientación, formación y acompañamiento adaptados a cada caso. También se reforzarán las herramientas para facilitar la organización de los cuidados, resolver dudas y prevenir situaciones de aislamiento o desgaste emocional.

“Cuidar a un familiar es una expresión enorme de afecto y compromiso, pero no puede significar renunciar al descanso, a la salud o al propio proyecto de vida”, ha afirmado Melgosa. La consejera ha subrayado que las personas cuidadoras “deben saber que no están solas y que también ellas forman parte del sistema público de cuidados”.

Tecnología al servicio del acompañamiento

La teleasistencia predictiva permitirá ofrecer mayor seguridad a las familias mediante herramientas como la detección de caídas, la geolocalización o las alertas ante determinadas situaciones. Estas prestaciones pueden facilitar que las personas cuidadoras puedan ausentarse durante un tiempo, descansar o realizar otras actividades con mayor tranquilidad.

El Gobierno Vasco destaca que estas herramientas no pretenden sustituir la presencia ni la relación humana, sino aportar más seguridad y apoyo para que el cuidado no se convierta en una tarea solitaria ni en una fuente permanente de preocupación.

Tercera edad Gobierno Vasco Sociedad

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