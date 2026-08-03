Fiestas de La Blanca
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Retiran la escultura vegetal de la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz con motivo del inicio de las fiestas

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jaien hasiera dela eta, Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazako landare-eskultura kendu dute

Última actualización

Como cada año, con motivo de la celebración de las Fiestas de La Blanca, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha procedido a retirar temporalmente la escultura vegetal situada en la Plaza de la Virgen Blanca para preservar su buen estado y evitar posibles daños durante los actos con mayor afluencia de público.

Vitoria-Gasteiz Fiestas de La Blanca 2026 Sociedad

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