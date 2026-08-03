Entrevista en Radio Euskadi
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"Queremos preguntarle a la alcaldesa de Vitoria si ahora va a hacer la investigación interna a la que se comprometió"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mitikako erasoak ikertzeko eskatu diote Gasteizko alkateari
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EITB

Última actualización

Un reportaje exclusivo de Radio Euskadi ha sacado a la luz el testimonio de cuatro jóvenes que sufrieron agresiones a manos de porteros de la discoteca Mítika, meses antes de la muerte de Kerman Villate. Sus progenitores aseguran que tienen constancia de 22 agresiones, 13 de ellas reconocidas por el propio Ayuntamiento al Ararteko. 

La familia de Kerman pide más control sobre los porteros y un juicio "completo" por el crimen de la sala Mítika
Vitoria-Gasteiz Ayuntamiento de Vitoria Delitos Sociedad

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