"Queremos preguntarle a la alcaldesa de Vitoria si ahora va a hacer la investigación interna a la que se comprometió"
Un reportaje exclusivo de Radio Euskadi ha sacado a la luz el testimonio de cuatro jóvenes que sufrieron agresiones a manos de porteros de la discoteca Mítika, meses antes de la muerte de Kerman Villate. Sus progenitores aseguran que tienen constancia de 22 agresiones, 13 de ellas reconocidas por el propio Ayuntamiento al Ararteko.
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Como cada año, con motivo de la celebración de las Fiestas de La Blanca, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz procederá a retirar temporalmente la escultura vegetal situada en la Plaza de la Virgen Blanca para preservar su buen estado y evitar posibles daños durante los actos con mayor afluencia de público.
Detenido un hombre de 37 años por el atropello mortal de un ciclista en la N-634 en Amorebieta
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Iñigo Etxezarreta sorprende en el Pregón de fiestas de Vitoria-Gasteiz interpretando ‘Zurekin Batera’ entre el público
La Plaza Nueva ha sido testigo de la llamada a la fiesta realizada por el cantante de ETS, Iñigo Etxezarreta. Un pregón que ha congregado a miles de personas. Sobre el escenario ha estado acompañado por la txalaparta de Oreka TX, grupo encargado del espectáculo posterior.
Localizado el cuerpo sin vida de una mujer de 84 años desaparecida en Sangüesa
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Saltar al agua es una práctica habitual en los puertos vascos, pero está prohibido. Y se están produciendo problemas de convivencia. En algunos puertos se han detectado conductas peligrosas y se han registrado daños en embarcaciones. El Gobierno Vasco advierte de la gravedad de la situación y avisa de que pueden imponerse multas de entre 2.000 y 12.000 euros.
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Detenido en Hondarribia el presunto autor de tres robos a punta de pistola en Oiartzun
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