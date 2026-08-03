Elkarrizketa Radio Euskadin
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Kerman Villateren gurasoak Gasteizko alkateari: "Hitzemandako barne-ikerketa abiatuko duzu orain?"

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Radio Euskadiko erreportaje batek zabaldu duenez, Mitika diskotekaren atezainek gutxienez lau gazteri eraso egin zieten, Kerman Villate hil aurreko hilabeteetan. Kermanen gurasoek salatu dutenez, gutxienez 22 eraso izan dira atezainen partetik, horietako 13 Gasteizko Udalak berak Arartekori aitortuta. 

Kermanen familiak atezainen gaineko kontrol gehiago eta epaiketa "osoa" eskatu du Mitika aretoko hilketagatik
Gasteiz Gasteizko Udala Delituak Gizartea

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