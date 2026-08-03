Kerman Villateren gurasoak Gasteizko alkateari: "Hitzemandako barne-ikerketa abiatuko duzu orain?"
Radio Euskadiko erreportaje batek zabaldu duenez, Mitika diskotekaren atezainek gutxienez lau gazteri eraso egin zieten, Kerman Villate hil aurreko hilabeteetan. Kermanen gurasoek salatu dutenez, gutxienez 22 eraso izan dira atezainen partetik, horietako 13 Gasteizko Udalak berak Arartekori aitortuta.
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Testigantza berriek agerian utzi dituzte Mitikako zaindariek Kerman Villate hil aurretik behin eta berriz egindako erasoak
Gasteizko diskoteka horretako segurtasun-langileek Kerman hil aurreko hilabeteetan egindako eraso jakin batzuen berri eman dute lau gaztek Radio Euskadin, esklusiban, erreportaje batean. Kasu guztiak Ertzaintzaren aurrean salatu zituzten.