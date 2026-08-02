KLIMA ALDAKETA

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Euri eskasiak hilabete eta erdi aurreratu du transhumantzia Nafarroan

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Pirinioetatik Bardearako bidean, Enrique Ballent artzain transhumantearekin izan gara. 1.800 buruko artaldea gidatuko du, bazka bila. Izan ere, klima aldaketaren kontraesanak tarteko, jateko gehiago dago basamortuan goi mendietan baino. 

Nafarroa Pirinioak Abeltzaintza Klima Aldaketa Gizartea

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