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17 urteko gizonezko bat atxilotu dute Gipuzkoan, adingabeak estortsionatzen zituen 764 Sarearen Espainiako buruzagitzat jota

Ertzaintzak, Esquadra Mossoek eta Guardia Zibilak elkarlanean egindako operazioan atxilotu dute, 2026ko urtarrila eta apirila bitartean ikastetxeen, udalen eta beste erakunde batzuen aurkako mehatxu ugari bidali izana egotzita.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

17 urteko mutil bat atxilotu dute Gipuzkoan, Ertzaintzak, Esquadra Mossoek eta Guardia Zibilak elkarlanean egindako operazio batean. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, 764 Sareko Espainiako erreferente nagusia da. 

Nazioarte mailako talde horrek batez ere Internet bidez jarduten du, eta adingabeak eta egoera zaurgarrian dauden gazteak erakarri eta haiei eragitea du helburu.

Ikastetxeen eta erakundeen aurkako mehatxuak

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, atxilotuari 2026ko urtarrila eta apirila bitartean ikastetxeen, udalen, liburutegien, gizarte-elkarteen, erakunde publikoen eta hainbat pertsonaren aurkako mehatxu ugari bidali izana egozten diote.

Ikerketaren arabera, gaztea sare horren arduradun nagusietako bat zen Espainiako Estatuan.

Hainbat herrialdetan ikertutako sarea

Segurtasun Sailaren arabera, 764 Sarea hainbat herrialdetan ikertu dute sextortsioa, jazarpen antolatua, adingabeen sexu-esplotazioko materiala zabaltzea, autolesioak sustatzea, muturreko indarkeria erakusten duten edukiak hedatzea, animaliei tratu txarrak ematea eta erakunde, gizarte-erakunde nahiz pertsonen aurka mehatxu eta jazarpen kanpaina abiatzea egotzita.

Ikerketak zabalik jarraitzen du, atxilotuaren jarduera guztiak eta sareko beste kide batzuekin duen lotura argitzeko.

Gipuzkoa Ertzaintza Gizartea

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