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Goizeko auto-ilaren ondoren, normaltasuna berreskuratu du zirkulazioak AP-8an eta A-1ean

Irteera operazioa dela eta, ibilgailu ugari pilatu dira goizean goizetik, Frantziatik penintsularen hegoaldera. Araban, A-1 autobidean, Gasteiz parean eta Madrilerako bidean sortu dira pilaketak. 

Bilborako bidean sortu dira pilaketak. Argazkia: @trafikoaEJGV

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EITB

Azken eguneratzea

Udako irteera-operazioak auto-ilara handiak eragin ditu larunbat goizean Euskadiko errepide-sareko hainbat puntutan, baina une honetan zirkulazioa arina da eta ez dago aparteko gorabeherarik.

Arazo nagusia, beste behin ere, AP-8ko Biriatuko mugan izan da. Frantziatik etorritako ibilgailu ugarien ondorioz, zortzi kilometro arteko auto-ilarak sortu dira Bilborako noranzkoan.

Goizean zehar, gainera, ohiko beste puntu batzuetan ere izan dira atzerapenak AP-8an, besteak beste, Zarauzko ordainlekuan, baita Hernanin eta Itziarren ere. Araban, berriz, A-1ean ere auto-ilarak izan dira Gasteiz parean, Madrilgo noranzkoan.

Hala ere, auto-ilara horiek guztiak desagertu dira dagoeneko, eta Trafiko Zuzendaritzaren arabera, normaltasunez zirkulatzen da une honetan Euskadiko errepide-sare osoan, abuztuko lehen asteburuak eragindako ibilgailu kopuru handia gorabehera.

Trafikoa Uda A8 Autobidea Irun Iparralde Gizartea

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