ANDRE MARIA ZURIAREN JAIAK

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Gasteizko jaiak gogoz eta errespetuz bizitzeko deia egin du Zeledonek

Iragarkia
Maider Etxebarria alcaldesa de Vitoria e Iñaki Kerejazu Celedón
18:00 - 20:00

Maider Etxebarria Gasteizko alkatea eta Iñaki Kerejazu, Zeledon.

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EITB

Azken eguneratzea

Aurten, hirugarren aldiz izango da Zeledon Iñaki Kerejazu, eta gaur zahatoa eta aterkia jaso ditu Maider Etxebarria Gasteizko alkatearen eskutik. Andre Maria Zuriaren jaiak abuztuaren 4an hasiko dira, Zeledonen jaitsierarekin. 

Gasteizko jaiak 2026 Gasteiz Maider Etxebarria Gizartea

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