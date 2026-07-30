FRANTZIAKO SUTEAK

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A63 autobidea 14:00etan irekiko dute berriro, Baionatik Bordelera joateko

Girondako sutea egonkortu izanak ahalbidetuko du Euskal Herria eta Bordele lotzen dituen A63 autobidea zabaltzea. Hala ere, SNCF tren konpainiaren abiadura handiko trenen trafikoak etenda jarraitzen du Hendaia eta Bordele artean. 

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Girondako sutean lanean ari diren itzaltze-ekipoak. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

A63 autobidea 14:00etan zabalduko dute berriro Baionan, Bordelerantz joateko, Girondako prefeturak (Frantzia) ostegun honetan jakinarazi duenez. Euskal Herria eta Bordele lotzen dituen autobidea itxita egon da pasa den asteburutik, Girondako sutearengatik. Hain zuzen ere, azken orduetan sutea egonkortu dute eta horrek ahalbidetuko du ibilgailuen joan-etorria berriz ezartzea. 

Hala ere, Bordeletik hegoalderako trenen trafikoak etenda jarraitzen du. Abiadura handiko trenak geldirik daude eta ez dago zerbitzurik, esate baterako, Hendaiara, Arcachonera eta Tarbera joateko. 

Girondako sutea "egonkortu egin da"

Girondan gutxienez 42.000 hektarea kiskali dituen suteak egonkortuta jarraitzen duela eta gaua "nahiko lasaia" izan dela nabarmendu du Girondako prefeturak, sare sozialetan zabaldu duen mezuan. 

Sutea perimetratzen eta oraindik aktibo dauden sei fokuak itzali nahian ari dira suhiltzaileak, bereziki, Grand Crohot-Le Porge inguruan eta Lacanau lakuaren hegoaldean. 

Eguraldia lagun, suteen aurkako borrokan aurrera egitea espero dute agintariek. 

Baiona Suteak Frantzia Trafikoa Iparralde Gizartea

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