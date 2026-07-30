La autopista A63 reabre a las 14:00 horas en el tramo entre Baiona y Burdeos
La estabilización del megaincendio de Gironda permitirá la reapertura que conecta Euskal Herria con Burdeos. Sin embargo, la compañía ferroviaria SNCF mantiene la suspensión de los trenes de alta velocidad entre Hendaia y Burdeos.
La prefectura de Gironda (Francia) ha anunciado este jueves la reapertura de la autopista A63 que conecta Euskal Herria con Burdeos a partir de las 14:00 horas, después de que haya estado cerrada a la altura de Baiona desde el pasado fin de semana. La reapertura será posible porque el megaincendio que afecta a Gironda permanece estabilizado este jueves por la mañana.
Sin embargo, el incendio sigue afectando de forma importante al transporte ferroviario. La compañía ferroviaria SNCF mantiene este jueves la suspensión de los trenes de alta velocidad al sur de Burdeos, con la interrupción de las conexiones hacia Arcachon, Hendaia y Tarbes. La empresa recomienda aplazar hasta el viernes los desplazamientos hacia las zonas afectadas.
"El fuego sigue estabilizado" en Gironda
El megaincendio que ha arrasado al menos 42 000 hectáreas en Gironda permanece estabilizado este jueves tras una noche "bastante tranquila", según ha informado la Prefectura de Nueva Aquitania y de Gironda en redes sociales.
Las labores de los equipos de extinción se concentran en el tratamiento del perímetro del incendio y en la extinción de seis focos todavía activos, en las zonas dunares de Grand Crohot-Le Porge y al sur del lago de Lacanau.
Las autoridades confían en que unas condiciones meteorológicas más favorables permitan consolidar en esta jornada los avances logrados en las últimas horas.
Te puede interesar
Bilboko Konpartsak denuncia el uso de la imagen de Marijaia en un cartel de las corridas de toros de Aste Nagusia
Bilboko Konpartsak ha criticado el uso de la imagen del "principal símbolo de las fiestas populares de Bilbao para publicitar una actividad privada y vinculada al sufrimiento y la muerte de los animales".
Las altas temperaturas y el viento complican los incendios en Zamora, Madrid, Ávila y Castellón
Pese a la evolución positiva durante la noche, la climatología dificulta las labores de extinción especialmente en Zamora. Los incendios de Madrid, Ávila y Castellón siguen activos, pero ya perimetrados.
Mejora la situación de los grandes incendios activos en España, pero surgen nuevos focos en León y Zamora
Han logrado estabilizar el incendio de Madrid y han levantado las evacuaciones y confinamientos en Ávila. En Zamora han evacuado doce municipios y confinado a dos.
Los organizadores de las cenas solidarias rechazan que se les criminalice
La plataforma Kaleko Afari Solidarioak (KAS), organizadora de las cenas solidarias para personas en situación de calle en San Sebastián, ha denunciado este miércoles la "actitud criminalizadora" del Ayuntamiento, después de que el alcalde, Jon Insausti (PNV), haya prohibido esta actividad por entender que genera "problemas de convivencia" y "sube la delincuencia" allí donde se desarrolla.
Condenado a 5 años y 4 meses un hombre que maltrató y agredió sexualmente a su mujer de forma continuada
Según el fallo, desde que la víctima decidió separarse del agresor en 2017, este le amenazó y le agredió sexualmente de forma continuada.
Los casos de VIH bajan de 125 a 95 este año, pero los expertos piden cautela
El número de nuevos casos de VIH desciende este año a 95, tras varios años en torno a los 125. Es un dato que debe tomarse con cautela, según la asociación Harribeltza, ya que es la primera vez que baja y la tendencia se observa con los años. Además, han calificado de especialmente preocupante el enorme aumento que han experimentado el resto de infecciones de transmisión sexual.
Sare y Donostiako Piratak convocan una movilización para el 14 de agosto a favor de los presos, refugiados y deportados vascos
Ambos agentes han trabajado conjuntamente por primera vez y han unido fuerzas para insistir en la necesidad de "una resolución integral" a las consecuencias del conflicto.
Recomiendan limitar el consumo de agua en 21 municipios de Busturialdea y Lea-Artibai
Los ayuntamientos afectados son los de Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Gernika-Lumo, Forua, Gautegiz-Arteaga, Ibarrangelua, Kortezubi, Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta, Ispaster, Berriatua, Etxebarria, Markina-Xemein y Ondarroa.
Detenido un hombre por el asesinato de su pareja en Barcelona
El crimen se produjo el martes por la tarde, cuando el agresor asesinó a puñaladas a una mujer en un domicilio del distrito de Sant Martí de Barcelona, y posteriormente se dio a la fuga. En la vivienda se encontraban los dos hijos de la pareja, menores de edad.