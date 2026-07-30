La autopista A63 reabre a las 14:00 horas en el tramo entre Baiona y Burdeos

La prefectura de Gironda (Francia) ha anunciado este jueves la reapertura de la autopista A63 que conecta Euskal Herria con Burdeos a partir de las 14:00 horas, después de que haya estado cerrada a la altura de Baiona desde el pasado fin de semana. La reapertura será posible porque el megaincendio que afecta a Gironda permanece estabilizado este jueves por la mañana.

Sin embargo, el incendio sigue afectando de forma importante al transporte ferroviario. La compañía ferroviaria SNCF mantiene este jueves la suspensión de los trenes de alta velocidad al sur de Burdeos, con la interrupción de las conexiones hacia Arcachon, Hendaia y Tarbes. La empresa recomienda aplazar hasta el viernes los desplazamientos hacia las zonas afectadas.