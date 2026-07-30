INCENDIOS EN FRANCIA
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La autopista A63 reabre a las 14:00 horas en el tramo entre Baiona y Burdeos

La estabilización del megaincendio de Gironda permitirá la reapertura que conecta Euskal Herria con Burdeos. Sin embargo, la compañía ferroviaria SNCF mantiene la suspensión de los trenes de alta velocidad entre Hendaia y Burdeos. 

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Equipos de extinción trabajando en el incendio de Gironda. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: A63 autobidea 14:00etan irekiko dute berriro, Baionatik Bordelera joateko
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EITB

Última actualización

La prefectura de Gironda (Francia) ha anunciado este jueves la reapertura de la autopista A63 que conecta Euskal Herria con Burdeos a partir de las 14:00 horas, después de que haya estado cerrada a la altura de Baiona desde el pasado fin de semana. La reapertura será posible porque el megaincendio que afecta a Gironda permanece estabilizado este jueves por la mañana. 

Sin embargo, el incendio sigue afectando de forma importante al transporte ferroviario. La compañía ferroviaria SNCF mantiene este jueves la suspensión de los trenes de alta velocidad al sur de Burdeos, con la interrupción de las conexiones hacia Arcachon, Hendaia y Tarbes. La empresa recomienda aplazar hasta el viernes los desplazamientos hacia las zonas afectadas.

"El fuego sigue estabilizado" en Gironda

El megaincendio que ha arrasado al menos 42 000 hectáreas en Gironda permanece estabilizado este jueves tras una noche "bastante tranquila", según ha informado la Prefectura de Nueva Aquitania y de Gironda en redes sociales. 

Las labores de los equipos de extinción se concentran en el tratamiento del perímetro del incendio y en la extinción de seis focos todavía activos, en las zonas dunares de Grand Crohot-Le Porge y al sur del lago de Lacanau.

Las autoridades confían en que unas condiciones meteorológicas más favorables permitan consolidar en esta jornada los avances logrados en las últimas horas.

Baiona Incendios Francia Tráfico Iparralde Sociedad

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