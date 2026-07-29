VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Condenado a 5 años y 4 meses un hombre que maltrató y agredió sexualmente a su mujer de forma continuada

Según el fallo, desde que la víctima decidió separarse del agresor en 2017, este le amenazó y le agredió sexualmente de forma continuada.
Indarkeria matxista hilketa Sarriguren bilkura Iruñean violencia machista asesinato Sarriguren concentración en Pamplona
Concentración contra la violencia machista en Sarriguren. Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: 5 urteko zigorra ezarri diote gizon bati, emazteari modu jarraituan tratu txarrak eman eta sexu-erasoak egiteagatik
author image

EITB

Última actualización

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 5 años y 4 meses de prisión a un hombre que, de forma habitual, maltrató, amenazó y agredió sexualmente a su mujer en una localidad de la comarca de Pamplona.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, fija penas de 5 meses por un delito de maltrato habitual, 5 meses por un delito continuado de amenazas y 4 años y 6 meses por un delito continuado de agresión sexual.

En todos los delitos se han apreciado las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño, puesto que el encausado había depositado con anterioridad al juicio 5000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil.

Además, el inculpado, de 38 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante un total de 9 años y 5 meses y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de 5 años.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizarla con 10 000 euros por el daño moral ocasionado, de los cuales la mitad ya había consignado.

Según el fallo,  desde que la víctima decidió separarse en 2017, el procesado le amenazó y le agredió sexualmente de forma continuada. 

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo

Titulares de Hoy Pamplona Tribunal Superior de Justicia de Navarra Violencia machista Víctimas de violencia machista Machismo Navarra Sociedad

Te puede interesar

HIES argazkia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los casos de SIDA bajan de 125 a 95 este año, pero los expertos piden cautela

El número de nuevos casos de SIDA desciende este año a 95, tras varios años en torno a los 125. Es un dato que debe tomarse con cautela, según la asociación Harribeltza, ya que es la primera vez que baja y la tendencia se observa con los años. Además, han calificado de especialmente preocupante el enorme aumento que han experimentado el resto de infecciones de transmisión sexual.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Haizea Lauzirika y Ekain González, listos para encarnar a Edurne y Celedón Txiki en las fiestas de La Blanca

Ekain Gonzalez y Haizea Lauzirika de las cuadrillas Los desiguales y Bereziak viven con gran ilusión las fiestas y han recibido emocionados la responsabilidad que tendrán el 7 de agosto en la plaza de la Virgen Blanca. La alcaldesa Maider Etxebarria les ha hecho entrega de los aperos: los paraguas y la bota de vino. Los muñecos de Celedón, su versión txiki y Edurne también están listos y a la espera en el Palacio de Villa Susode que llegue su gran día.
Cargar más
Publicidad
X