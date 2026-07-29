La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 5 años y 4 meses de prisión a un hombre que, de forma habitual, maltrató, amenazó y agredió sexualmente a su mujer en una localidad de la comarca de Pamplona.



La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, fija penas de 5 meses por un delito de maltrato habitual, 5 meses por un delito continuado de amenazas y 4 años y 6 meses por un delito continuado de agresión sexual.



En todos los delitos se han apreciado las atenuantes de enajenación mental y reparación del daño, puesto que el encausado había depositado con anterioridad al juicio 5000 euros para hacer frente a la responsabilidad civil.



Además, el inculpado, de 38 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante un total de 9 años y 5 meses y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de 5 años.



En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizarla con 10 000 euros por el daño moral ocasionado, de los cuales la mitad ya había consignado.

Según el fallo, desde que la víctima decidió separarse en 2017, el procesado le amenazó y le agredió sexualmente de forma continuada.

