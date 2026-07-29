Será noticia: Riesgo de incendio por el calor, anuncio de movilizaciones en Osakidetza y guerra en Oriente Próximo

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 29 de julio de 2026:

- Riesgo de incendio por el calor: El megaincendio que afecta al departamento francés de Gironda permanece estabilizado este miércoles, aunque los servicios de emergencia siguen en máxima alerta ante la subida de temperaturas. La evolución de los incendios de Ávila y Madrid se mantiene favorable, mientras que el incendio declarado en Vall d'Uixó (Castellón) avanza aún sin control. El riesgo de incendios forestales es elevado, especialmente en Álava, debido a las altas temperaturas.

- Anuncio de movilizaciones en Osakidetza: Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CC. OO. y UGT presentan este miércoles una dinámica de huelgas y movilizaciones para exigir la mejora de las condiciones laborales de todos los colectivos de Osakidetza.

- Guerra en Oriente Próximo: La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha reivindicado un ataque con misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania, en una jornada de renovados ataques cruzados. Estados Unidos y Arabia Saudí, por su parte, han anunciado el lanzamiento de ataques "de precisión" contra milicias proiraníes en Irak.