Asparrena y Ezcabarte, declaradas zonas afectadas por emergencias catastróficas
El Gobierno de España ha declarado zonas afectadas por emergencias catastróficas los municipios Asparrena (Álava) y Ezcabarte (Navarra). La declarción permitirá a particulares, empresas y administraciones públicas acceder a ayudas económicas y beneficios fiscales.
La medida ha sido anunciada por el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en rueda de prensa este mediodía. Según ha informado, se han declarado zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 211 episodios catastróficos, en su mayoría incendios forestales, ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio, en catorce comunidades autónomas, entre ellas, la CAV y la Comunidad Foral de Navarra.
Concretamente, en la CAV se ha incluido al municipio alavés de Asparrena, por el incendio forestal que se declaró el 23 de junio por la caída de un rayo en el monte Galarreta, que tardó unos días en ser apagado.
En el caso de Navarra, se ha añadido a la lista la localidad de Ezcabarte, donde el 26 de junio, un incendio forestal declarado en el monte Ezkaba afectó a más de 400 hectáreas y en las primeras horas obligó al desalojo de los vecinos de tres poblaciones, que posteriormente pudieron regresar a sus domicilios.
Ayudas económicas y beneficios fiscales
La declaración permite a los damnificados solicitar las ayudas económicas gestionadas por el Ministerio de Interior para paliar daños personales y materiales en viviendas y enseres, compensar gastos de las corporaciones locales y atender pérdidas en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
Asimismo, la medida bre la vía a beneficios fiscales, medidas laborales y exenciones o bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social. Habrá ayudas por un importe de hasta el 50 por ciento a los proyectos que ejecuten las entidades locales.
Los incendios forestales han calcinado más de 170 000 hectáreas en el Estado español en lo que va de año, una superficie seis veces superior a la quemada durante el mismo periodo de 2025.
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