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Asparrena eta Ezkabarte herriak baso-suteek larriki kaltetutako eremu izendatu dituzte

Izendapenak aukera emango die herritarrei, enpresei eta erakunde publikoei ezohiko laguntza ekonomikoak eta zerga onurak eskuratzeko.

Fuego en Ezcabarte, Navarra
Joan den ekainean Ezkabarten piztutako sutea. Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak larrialdi katastrofikoek kaltetutako eremu izendatu ditu Asparrena (Araba) eta Ezkabarte (Nafarroa) udalerriak. Izendapenak aukera emango die herritarrei, enpresei eta erakunde publikoei ezohiko laguntza ekonomikoak eta zerga onurak eskuratzeko.

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri du neurria, eguerdian eman duen prentsaurrekoan. Jakinarazi duenez, martxoaren 31tik uztailaren 27ra bitartean izandako 211 hondamendik —gehienak baso-suteak— kaltetutako eremuak larriki kaltetuak deklaratu dituzte. Orotara, 14 erkidego daude zerrendan. 

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, ekainaren 23an Asparrenako Galarreta mendian izandako sutea hartu da aintzat. Tximista baten ondorioz piztu zen sua, eta hainbat egun behar izan ziren itzaltzeko. Kalteak handiak izan ziren. 

Nafarroan, berriz, ekainaren 26an Ezkabarten piztutako sutea da Espainiako Gobernuaren zerrendan ageri dena. Ezkaba mendian izandako baso-sutean, 400 hektarea lur baino gehiago erre ziren, eta hiru herri hustu zituzten, badaezpada. 

Laguntza ekonomikoak eta hobari fiskalak

Hondamendi katastrofikoek larriki kaltetua izendatzeak aukera zabalduko die kaltetutako herritarrei, enpresei eta erakunde publikoei Barne Ministerioak emango dituen ezohiko laguntzak jasotzeko. 

Besteak beste,  etxebizitzetan, lokaletan, enpresetan edo herrietako zerbitzu publikoetan izandako kalteei erantzuteko izango dira laguntzak, eta horrez gain, zerga onurak ere aktibatuko dira

Baso-suteek 170.000 hektarea baino gehiago kiskali dituzte Espainiako Estatuan aurten, 2025ean aldi berean erretako azalera baino sei aldiz gehiago. 

 

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