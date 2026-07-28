SEXU-INDARKERIA
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12 urte eta 6 hilabeteko kartzela-zigorra ezarri diote gizon bati pisukidea bortxatzeagatik, Nafarroan

34 urteko biktima eta haren bi alabak egoera oso zaurgarrian zeuden, eta erasotzailearekin etxebizitza partekatzen jarraitu behar izan zuten. Hark abusuak egin zizkion berriz ere. 

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Auzitegiko Bigarren Sekzioak 12 urte eta 6 hilabeteko espetxe-zigorra ezarri dio 2024ko martxoan Tuterako pisukidea bortxatu zuen gizonari. Epaian, 9 urteko espetxe-zigorra ezarri diote bortxaketa delitu batengatik eta 3 urte eta 6 hilabetekoa baimenik gabeko ukitu delitu batengatik.

Gainera, kondenatuak, 47 urte dituenak, ezin izango du biktimarekin komunikaziorik izan, ezta harengana 200 metrora baino gehiago hurbildu ere, 18 urte eta 6 hilabetez. Horrez gain, 9 urteko zaintzapeko askatasun-neurria bete beharko du. Erantzukizun zibil gisa, 15.000 euroko kalte-ordaina eman beharko dio biktimari, eragindako kalte moralagatik.

Gertaerak

2024ko otsailean, emakumea Tuteran alokatutako gela batera joan zen, bi alaba txikiekin, akusatua bizi zen etxera. Epaiaren arabera, biktima oso egoera zaurgarrian zegoen, eta gaztelaniaz komunikatzeko zailtasunak zituen.

Urte horretako martxoan, gizonezkoak emakumearen espazioa inbaditu eta bi aldi sexu eraso egin zizkion. Gainera, oldarkor agertu zen, jokabide umiliagarri eta mespretxuzkoekin.

Presioa biktimari

Epaian, Auzitegiko Bigarren Sekzioak ziurtatu egin du egindako frogek auzipetuaren errugabetasun-presuntzioa indargabetzen dutela. Magistratuek, halaber, biktimaren kontakizuna "sinesgarria eta konbentzigarria" dela nabarmendu dute.

Gainera, lekukoek —poliziek eta laguntzako boluntarioek— berretsi zuten emakumea zeharo aztoratuta eta larrituta zegoela gertakariak azaltzean.

Bestalde, auzitegiak nabarmendu du prozedura horretan "elementu garrantzitsu bat" dagoela ekintzen esparruan: sare sozialen bitartez inplikatutakoen artean izandako komunikazioen audioak. Horiei esker, agerian geratu da akusatuaren ingurua biktima presionatzen saiatu zela, salaketa jar ez zezan.

Nafarroako Auzitegiko Bigarren Sekzioak emandako epaiaren aurka helegitea aurkez daiteke, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusian.

Indarkeria matxista Tutera Epaiketak Nafarroa Gizartea

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