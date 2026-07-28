12 urte eta 6 hilabeteko kartzela-zigorra ezarri diote gizon bati pisukidea bortxatzeagatik, Nafarroan
34 urteko biktima eta haren bi alabak egoera oso zaurgarrian zeuden, eta erasotzailearekin etxebizitza partekatzen jarraitu behar izan zuten. Hark abusuak egin zizkion berriz ere.
Nafarroako Auzitegiko Bigarren Sekzioak 12 urte eta 6 hilabeteko espetxe-zigorra ezarri dio 2024ko martxoan Tuterako pisukidea bortxatu zuen gizonari. Epaian, 9 urteko espetxe-zigorra ezarri diote bortxaketa delitu batengatik eta 3 urte eta 6 hilabetekoa baimenik gabeko ukitu delitu batengatik.
Gainera, kondenatuak, 47 urte dituenak, ezin izango du biktimarekin komunikaziorik izan, ezta harengana 200 metrora baino gehiago hurbildu ere, 18 urte eta 6 hilabetez. Horrez gain, 9 urteko zaintzapeko askatasun-neurria bete beharko du. Erantzukizun zibil gisa, 15.000 euroko kalte-ordaina eman beharko dio biktimari, eragindako kalte moralagatik.
Gertaerak
2024ko otsailean, emakumea Tuteran alokatutako gela batera joan zen, bi alaba txikiekin, akusatua bizi zen etxera. Epaiaren arabera, biktima oso egoera zaurgarrian zegoen, eta gaztelaniaz komunikatzeko zailtasunak zituen.
Urte horretako martxoan, gizonezkoak emakumearen espazioa inbaditu eta bi aldi sexu eraso egin zizkion. Gainera, oldarkor agertu zen, jokabide umiliagarri eta mespretxuzkoekin.
Presioa biktimari
Epaian, Auzitegiko Bigarren Sekzioak ziurtatu egin du egindako frogek auzipetuaren errugabetasun-presuntzioa indargabetzen dutela. Magistratuek, halaber, biktimaren kontakizuna "sinesgarria eta konbentzigarria" dela nabarmendu dute.
Gainera, lekukoek —poliziek eta laguntzako boluntarioek— berretsi zuten emakumea zeharo aztoratuta eta larrituta zegoela gertakariak azaltzean.
Bestalde, auzitegiak nabarmendu du prozedura horretan "elementu garrantzitsu bat" dagoela ekintzen esparruan: sare sozialen bitartez inplikatutakoen artean izandako komunikazioen audioak. Horiei esker, agerian geratu da akusatuaren ingurua biktima presionatzen saiatu zela, salaketa jar ez zezan.
Nafarroako Auzitegiko Bigarren Sekzioak emandako epaiaren aurka helegitea aurkez daiteke, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusian.
Zure interesekoa izan daiteke
Kaleko afari solidarioak debekatu egin ditu Donostiako Udalak, "bizikidetza arazoak" argudiatuta
Jon Insausti alkatearen arabera, kalean otorduak banatzen diren tokietan delinkuentziak gora egin du. Aurrerantzean galarazita egongo da kalean otorduak banatzea Donostian, eta Kaleko Afari Solidarioak taldeak salatu duenez, 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utziko dituzte.
La Vall d'Uixóko konfinamendua bertan behera utzi dute, baina gainerako herrietako ebakuazio neurriak mantendu
Castelloko sutearen laugarren eguna da. Haizea ahul dabil eta ikuspen arazoak eragiten ari da, Aemeten arabera. Dagoeneko 8.500 hektarea kiskali dira.
Murriztu egin da Madrilgo suteen mehatxua, baina beroa dator
Espainiako Gobernuko iturriek ohartarazi dutenez, sutea oraindik ez dago kontrolatuta eta "eguraldiak aldakor jarraitzen du".
Albiste izango dira: Espainiako eta Frantziako suteak, alerta laranja beroagatik eta kaleko afari solidarioen debekua Donostian
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
48 ordu Espainia erdialdean sua geldiarazteko, beste bero bolada bat iritsi aurretik
Madrilgo eta Avilako suteen fronteak San Juan urtegiaren parean elkartu dira. Bi suteen artean, 80.000 hektarea baino gehiago erre dira jada.
Vall d'Uixoko suteek 8.500 hektareak erre dituzte jada, baina egoerak hobera egin dezake gauean
Goizean ezin izan dituzte aire bidezko baliabideak erabili keagatik. "Gauari begira, aurreikuspen meteorologiko nahiko onekin iritsiko gara, mendebaldeko haize nahiko leunarekin, eta horri esker lan egin ahal izango dugu", azaldu du du zuzendari operatiboak.
Palmako masifikazio turistikoaren aurkako manifestazioaren ondorengo kargek polemika piztu dute
Polizia Nazionalak gogor kargatu zuen masifikazio turistikoaren aurkako protestaren ondoren, Palman, igandean. Talde bortitzei eman beharreko erantzuna zela adierazi du Poliziak bere burua justifikatzeko, baina Espainiako Gobernuaren ordezkariak zalantzan jarri du jokabidea. Zaurituen artean Xavier Hurtado fotokazetaria dago eta Balearretako kazetarien sindikatuak babes osoa eman dio.
Donostiako Aste Nagusiak 416 jarduera izango ditu hiriko 30 gunetan banatuta
Donostia prest dago zortzi eguneko festari hasiera emateko. Abuztuaren 8tik 15era ospatuko dute Aste Nagusia, programa zabal batekin, eta, gainera, bitxikeria bat ere kontuan izango dute aurtengo jaietan: abuztuaren 12an izango den eklipsea.
El Bocaleko auziko epaileak atzeratu egin du Dragados enpresareno ordezkariaren deklarazioa
Perituen azalpenak entzun ondotik erabaki zuen instrukzio epaileak enpresa kontratistaren lege arduraduna ere deklaratzera deitzea, ikertu gisa.