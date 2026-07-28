Kaleko afari solidarioak debekatu ditu Donostiako Udalak
Gaurtik aurrera galarazita dago kalean otorduak banatzea Donostian, segurtasun arrazoiak argudiatuta. Kaleko Afari Solidarioak taldeak salatu duenez, 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utziko dituzte.
Donostiako Udalak afariak "hiriko espazio publikoetan" banatzea debekatu du gaurtik aurrera. 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utzi dituztela salatu du Kaleko Afari Solidarioak kolektiboak, eta premiazko bilera eskatuko diote gaur bertan Jon Insausti Donostiako alkateari. Halaber, 12:00etan prentsaurrekoa deitu dute udaletxearen aurrean.
Bart jakinarazi dio debekua Udalak Kaleko Afari Solidarioak kolektiboari, ebazpena onartu berritan.
Udaleko hiru departamenturen txosten teknikoen ondoren etorri da erabakia: Espazio Publikoaren Erabilera Unitatea, Osasun Publikoko Saila eta Udaltzaingoa.
Donostiako Udalak segurtasun arrazoiak argudiatu ditu
Donostiako Udaleko iturriek Euskadi Irratiari azaldu diotenez, segurtasun arrazoiengatik hartu dute erabakia. Alde Zaharrean geroz eta segurtasun arazo gehiago daudela eta horri irtenbidea eman behar zaiola nabarmendu dute.
Asteroko udal gobernuaren bileraren ondotik emango ditu kazetarien aurrean azalpenak Insausti alkateak.
Noiztik ari dira afari solidarioak banatzen?
2019an hasi ziren afaria solidarioak banatzen, Donostiako Alde Zaharreko bizilagun batzuen ekimenez. Gerora, egitasmoa Egiara zabaldu zen. Hain zuzen ere, segurtasun arazoak argudiatuta, Egiako afariak debekatu egin zituen Udalak duela bi urte. Geroztik, Konstituzio plazan, Gipuzkoa Plazan eta Anoetan aritu dira otorduak banatzen. Urtean, 100.000 afari baino gehiago prestatu eta banatu dituzte boluntarioek.
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