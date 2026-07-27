Bi emakume zauritu dira Alesbesen trafiko-istripuz
12:36 inguruan izan da ezbeharra, NA-660 errepidean. Zauritutako bi emakumeak, 85 eta 31 urtekoak, Tuterako Reina Sofia Ospitalera eraman dituzte.
Bi emakume zauritu dira gaur eguerdian, Alesbesen, trafiko-istripuz. Antza, autoa bidetik atera da, eta, ondorioz, emakume bat larri dago eta bestea arin zauritu da.
SOS Nafarroa larrialdi-zerbitzuak jakinarazi duenez, 12:36 inguruan izan da ezbeharra, NA-660 errepideko 12,9 kilometroan. 85 eta 31 urte dituzte zauritutako emakumeek; aurrenak kolpeak eta urradura arinak ditu, eta bigarrenak, berriz, buruan kolpe larria hartu du.
Tuterako Reina Sofia Ospitalera eraman dituzte biak, eta han daude ingresatuta.
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