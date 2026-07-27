TRAFIKO-ISTRIPUA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Bi emakume zauritu dira Alesbesen trafiko-istripuz

12:36 inguruan izan da ezbeharra, NA-660 errepidean. Zauritutako bi emakumeak, 85 eta 31 urtekoak, Tuterako Reina Sofia Ospitalera eraman dituzte.

author image

EITB

Última actualización

Bi emakume zauritu dira gaur eguerdian, Alesbesen, trafiko-istripuz. Antza, autoa bidetik atera da, eta, ondorioz, emakume bat larri dago eta bestea arin zauritu da.

SOS Nafarroa larrialdi-zerbitzuak jakinarazi duenez, 12:36 inguruan izan da ezbeharra, NA-660 errepideko 12,9 kilometroan. 85 eta 31 urte dituzte zauritutako emakumeek; aurrenak kolpeak eta urradura arinak ditu, eta bigarrenak, berriz, buruan kolpe larria hartu du. 

Tuterako Reina Sofia Ospitalera eraman dituzte biak, eta han daude ingresatuta. 

Trafiko Istripuak Eguneko Titularrak Nafarroa Trafiko istripuen biktimak Gizartea

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X